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محامي نابولي يؤكد رحيل هامشيك للصين

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Getty Images
السلوفاكي ينهي مسيرته مع نابولي
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أكد مسؤولي نادي نابولي الإيطالي، أن القائد السلوفاكي ماريك هامشيك، أصبح لاعباً للفريق الصيني داليان ييفانج.

ويأتي هذا بعد أيام من إعلان النادي عن توقف الصفقة، بسبب فشل التفاوض بين الطرفين على قيمة الصفقة ومدة الدفع.

محامي النادي الجنوبي، ماتيا جراسياني، أكد أن هامشيك أصبح لاعبًا للفريق الصيني بدءًا من الساعة الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي.

وجاءت تصريحاته لراديو نابولي، لينهي الجدل حول رحيل هداف النادري التاريخي واللاعب الأكثر مشاركة.

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وكان أنشيلوتي قد علق على رحيل لاعبه بالمؤتمر الصحفي قبل لقاء نابولي وزيورخ: "لا اعتقد أن الأمور انتهت بعد، لكن الأمور ستسير في طريقها، كما تم وضعه بالميزانية".

وقضى اللاعب 12 عامًا بقميص نابولي، بعدما أنضم لهم قادماً من بيرشيا في 2007.

وسينضم هامشيك، للبلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو، والأرجنتيني نيكولاس جايتان مع الفريق الصيني.

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