محامي كهربا يكشف حقيقة توقيع صالح جمعة للأبيض ويؤكد: سنقاضي الزمالك

محامي كهربا يكشف حقيقة واقعة رفض صالح جمعة الحلفان على المصحف بعدم التوقيع للزمالك.

كشف أشرف عبد العزيز، محامي محمود عبد المنعم "كهربا"، جناح فريق النادي الأهلي، عن أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تجاوز ضد اللاعب خلال الفترة الماضية.

وانتقل كهربا لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من فريق ديبورتيفو أفيس البرتغالي، بعد انتهاء عقده مع نادي الزمالك.

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محامي كهربا قال خلال تصريحات تليفزيونية: "نجهز ملف جديد من أجل التقدم بشكوى ضد نادي الزمالك، وننتظر حكم تمهيدي الشهر المقبل".

وتحول أشرف عبد العزيز للحديث عن موقف صالح جمعة لاعب الأهلي، حيث قال: "كل ما تردد حول رغبة صالح في الرحيل عن القلعة الحمراء غير صحيح".

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وشدد عبد العزيز على أن صالح جمعة لم يوقع لأي فريق آخر غير الأهلي خلال الفترة الماضية، نافيًا كل ما تردد حول توقيعه للغريم التقليدي الزمالك.

ونفى المحامي ما تردد خلال الفترة الماضية، بشأن واقعة رفض صالح جمعة الحلفان على المصحف الشريف لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، حيث قال: "تلك الواقعة لم تحدث".

وانتشرت أخبار خلال الأيام الماضية، حول توقيع صالح جمعة للزمالك، ورفض اللاعب الحلفان لسيد عبد الحفيظ على المصحف خلال جلسة جمعتهما، بأنه لم يوقع للقلعة البيضاء.