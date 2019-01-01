محافظة الدقهلية تكرم الخطيب في احتفالية الـ800 عام على تأسيس المنصورة

حفاوة كبيرة للخطيب من أهالى المنصورة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قامت محافظة الدقهلية بتكريم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ضمن احتفاليتها بمناسبة مرور 800 عام على تأسيس مدينة المنصورة.

وكان الخطيب قد تلقى دعوة مؤخرًا لحضور الاحتفالات التي تقام اليوم في مقر محافظة الدقهلية، بصفته الشخصية الأشهر للمدينة عبر تاريخها.

تواجدت أعداد كبيرة من أهالي المنصورة في استقبال محمود الخطيب، عند وصوله مقر الاحتفالات، لتظهر حفاوة الاستقبال من قبلهم لأسطورة الأهلي.

وتواجد من المسئولين كلًا من أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، وجاد شاروبيم محافظ الدقهلية ورضا السيد عميد كلية الآداب.

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وتسلم الخطيب درعًا من محافظ الدقهلية، تكريمًا له في مرور 800 عامًا على تأسيس محافظة المنصورة، وسط سعادة كبيرة من الحضور.