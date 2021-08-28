محادثات منتصف الليل .. كواليس إقناع أساطير مانشستر يونايتد رونالدو بالعودة

لاعبو مانشستر يونايتد القدامى يحسمون عودة رونالدو

يُبدي البعض استغرابه من التحول المفاجئ في انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد بعد التقاريرالتي كانت تربطه بقطب المدينة الآخر مانشستر سيتي.

ويبدو أن جزء من السر كان في لاعبي مانشستر يونايتد القُدامى و"واتس آب" الذي كان منه الإعلان الأول عن الصفقة من اللاعب نفسه لزملائه.

كريستيانو يعود إلى ناديه القديم

عاد كريستيانو رونالدو، أمس الجمعة، إلى ناديه الأسبق مانشستر يونايتد الإنجليزي قادمًا من نادي يوفنتوس الإيطالي.

عودة رونالدو إلى مانشستر كانت بعد 12 سنة من رحيله عن الفريق الإنجليزي إلى ريال مدريد في صيف 2009.

وكان اسم كريستيانو قد ارتبط خلال اليومين الماضيين بالانتقال إلى مانشستر سيتي لكن الأمور تغيرت سريعًا ليعود إلى ناديه القديم.

كيف عاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد؟

يبدو أن لاعبي مانشستر القدامي كان لهم كلمة الحسم في عودة رونالدو إلى فريقه القديم.

الفرنسي باتريس إيفرا نشر على حسابه الرسمي على تويتر صورة من محادثة تمت بينه وبين كريستيانو قال فيها الآخير له "سألعب لفريقنا" في إشارة إلى مانشستر الذي لعب له اللاعبان.

وكان إيفرا قد أرفق الصورة ببضع كلمات "اهدأوا وخذوا الأمور بروية. قال إنه سيعود إلى منزله. اهدأ يا رجل. الآن يمكنني نشر ذلك. أكبر انتقال في تاريخ كرة القدم".

أما زميل رونالدو الآخر ريو فيرديناند، فكان الأكثر حماسة لعودته والتشكيك في إمكانية لعبه للسيتي حتى من قبل الإعلان الرسمي.

وانتشر فيديو لفيرديناند يقول فيه: "يوم جميل يا رجل. وإن كان يوم جميل فعليك ارتداء نظارات. السير أليكس فيرجسون يمكن أن يكون حاله كذلك؛ سيكره رؤية كريستيانو بقميص مانشستر سيتي كأي شخص ارتبط لفترة طويلة بهذا النادي. هاتفته مباشرة وقولت له ماذا يحدث؟ أخبرني أنك تكذب. رده كان لا لا لا لا طوال المحادثة. أحب كل الجمهور وأنا كذلك وكلنا. من فضلك أخبرني أنك لن تذهب "موجهًا كلامه لرونالدو مجددًا". أتمنى أن يكون الإعلان قريبًا. سأكون سعيدًا؛ هو الأفضل، تعاقدنا مع صفقات عظيمة هذا الصيف. أتمنى أن نجلس هنا وننتظر الكشف عن ذلك قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، أتمنى أن يحصل مانشستر يونايتد على ما يريده. اليوم الأخير من سوق الانتقالات تحدث فيه ضجة كبيرة أحبها".

اقرأ أيضًا:

رسميًا | مانشستر يونايتد يعلن التعاقد مع كريستيانو رونالدو

التعادل مستمر بين ميسي ورونالدو.. المتعة قادمة بقوة وكرة القدم هي الفائزة!

رحلة رونالدو في يوفنتوس انتهت.. النادي يحدد بديله