مجموعة نارية للمنتخب الأوليمبي السعودي في أمم آسيا

المنتخب السعودي يخوض بطولة أمم آسيا وعينه على التأهل لطوكيو 2020

عبده الليثي فيسبوك تويتر

وقع المنتخب السعودي الأوليمبي، في مجموعة نارية في بطولة كأس الأمم الآسيوية تحت 23 عامًا، تبشر بأن البطولة ستكون قوية للغاية.

وتقام البطولة بثلاثة مدن في تايلاند وهم بانكوك وبوريرام وسونجكلا، حيث تنطلق يوم 8 يناير من عام 2020، المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

وأسفرت القرعة على وقوع المنتخب السعودي رفقة قطر واليابان وسوريا في المجموعة الثانية، في القرعة التي أقيمت اليوم الخميس في بانكوك.

وفي المجموعة الأولى ضمت تايلاند والعراق وأستراليا والبحرين، وأوزبكستان وكوريا الجنوبية والصين وإيران في المجموعة الثالثة، وضمت الرابعة كلًا من فيتنام وكوريا الشمالية والأردن والإمارات.

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وتصعد من البطولة المقبلة 3 منتخبات إلى أوليمبياد طوكيو 2020، لتنضم لليابان صاحبة الأرض.