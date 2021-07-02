مجموعة مصر | مفاجأة في قائمة المنتخب الأرجنتيني

تعرف على قائمة المنتخب الأرجنتيني

أعلن المنتخب الأرجنتيني بقيادة فرناندو باتيستا، عن قائمته النهائية التي تستعد لخوض منافسات أولمبياد طوكيو 2020، والمقرر إقامتها خلال شهر يوليو الجاري.

المنتخب الأرجنتيني يقع في المجموعة الثالثة بالأولمبياد، والتي تضم أيضًا منتخبات إسبانيا ومصر وأستراليا، حيث سيتم ستنطلق الأولمبياد خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.

قائمة المنتخب الأرجنتيني ضمت 22 لاعبًا، بينهم 11 لاعبًا محترفًا خارج الأرجنتين، منهم 8 لاعبين يلعبون بالدوريات الأوروبية.

وضمت القائمة الآتي:

حراسة المرمى: جيرمياس ليديسما (قادش الإسباني)، لاوتارو موراليس (لانوس الأرجنتيني)، خواكين بلازكويز (تاليريس كوردوبا الأرجنتيني).

الدفاع: هرنان ديلا فونتي (فيليز سارسفيلد الأرجنتيني)، مارسيلو هيريرا (سان لورينزو الأرجنتيني)، نيهان بيريز (أتلتيكو مدريد الإسباني)، ليونيل موسيفيتش (فيزيلا البرتغالي)، فوكوندا ميدينا (لانس الفرنسي)، فرانشيسكو أورتيجا (فيليز سارسفيلد الأرجنتيني)، كلاوديو برافو (بورتلاند تيمبرز الأمريكي).

خط الوسط: فاوستو فيرا (أرجنتينيوس جونيورز)، سانتياجو كولومباتو (ليون المكسيكي)، توماس بيلمونتي (لانوس الأرجنتيني)، مارتين بايرو (بانفيلد الأرجنتيني)، أليكسيس ماك أليستر (برايتون أند هوف ألبيون الإنجليزي)، تياجو ألمادا (فيليز سارسفيلد الأرجنتيني)، إيزيكويل باركو (أتالانتا يونايتد الأمريكي).

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الهجوم: كارلوس فيرناندو فالينزويلا (فاماليكاو البرتغالي)، أوجستين أورزي (بانفيلد الأرجنتيني)، بيدرو ديلا فيجا (لانوس الأرجنتيني)، أدولفو جايش (بينيفينتو الإيطالي)، إيزيكويل بونسي (سبارتاك موسكو الروسي).

A continuación, los 22 convocados por el entrenador Fernando Batista para representar a la Selección @Argentina en los Juegos Olímpicos #Tokyo2020



✍ ¡Acá están nuestros protagonistas! 🇦🇷 pic.twitter.com/HvOtJjeK43 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) July 2, 2021

وتعد مفاجأة القائمة الأرجنتينية، هي تواجد لاعب واحد فقط فوق سن الـ23 عامًا، وهو الحارس جيريمياس ليديسما، بسبب إصابة لوكاس ألاريو، الذي تم استبعاده من القائمة النهائية.

ويلعب المنتخب الأرجنتيني أولى مبارياته بالأولمبياد يوم 22 يوليو أمام أستراليا، ثم سيواجه المنتخب المصري يوم 25 من الشهر الجاري، ثم إسبانيا يوم 28 من نفس الشهر.