مجموعة مصر | تعادل كينيا وجزر القمر بتصفيات كأس أمم إفريقيا

فرصة لمنتخب مصر للمنافسة على صدارة المجموعة.

تعادل المنتخب الكيني، مع نظيره جزر القمر، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون.

واستضاف المنتخب الكيني نظيره جزر القمر، بالجولة الثالثة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وافتتح التسجيل اللاعب يوسف مشنجاما لمنتخب جزر القمر بالدقيقة 26 من زمن المباراة، لينجح في إنهاء الشوط الأول بتقدمه بهدف دون رد.

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واستطاع منتخب كينيا في تعديل النتيجة بالدقيقة 65 من زمن المباراة، عن طريق اللاعب جوما، لينجح في إنهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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وبهذا الانتصار، رفع منتخب جزر القمر رصيده إلى النقطة الخامسة في صدارة المجموعة السابعة، بينما نجح منتخب كينيا في الانفراد بالمركز الثاني بالمجموعة.

جاء ذلك قبل مواجهة منتخب مصر أمام توجو المقرر لها يوم 14 نوفمبر الجاري، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

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ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة السابعة، برصيد نقطتين، جمعهما من تعادلين أمام كينيا وجزر القمر، بالجولتين الأولى والثانية بالتصفيات القارية.