مجموعة الهلال تكتمل - الريان والسيلية يودعان دوري الأبطال آسيا

عقد المجموعة الثانية اكتمل، والأولى تُحسم خلال ساعة

ودع السيلية القطري دوري أبطال آسيا بعدما تلقى الهزيمة أمام شهر خودرو الإيراني، على ملعب النادي الأهلي القطري، في الدور الإقصائي النهائي والمؤهل لدور المجموعات.

الوقت الأصلي والأشواط الإضافية للمباراة انتهيا بالتعادل السلبي دون أهداف، لتحسم ركلات الترجيح تأهل الفريق الإيراني بفوزه بنتيجة 5-4.

بهذا يتأهل شهر خودرو لمجموعات البطولة القارية، ضمن المجموعة الثانية رفقة الهلال السعودي، شباب الأهلي الإماراتي وباختاكور الأوزبكي.

وفي إطار الدور نفسه، ودع الريان القطري هو الآخر البطولة، بالهزيمة أمام استقلال طهران الإيراني بخماسية نظيفة، على استاد أحمد بن علي.

الخماسية جاءت في الدقائق 8، 40، 47، 84 و90 عن طريق شيخ دياباني، المهدي غادي "هدفين"، وأمير أرسلان "هدفين".

وتأهل الفريق الإيراني ليكون ضمن المجموعة الأولى رفقة الشرطة العراقي، الوحدة الإماراتي، والمتأهل من مواجهة الأهلي السعودي أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي.