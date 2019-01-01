مجموعة الأهلي - الهلال السوداني يشعل المجموعة بالفوز على النجم الساحلي في تونس

مجموعة مشتعلة في منافسات دوري أبطال إفريقيا

حقق الهلال السوداني الفوز على نظيره النجم الساحلي التونسي، بهدف دون رد، ضمن الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

حمادة صدقي مدافع الأهلي المصري السابق، أشعل المجموعة قبل لقاء فريقه السابق أمام بلاتينيوم من أجل تصحيح الأوضاع في المجموعة خاصة بعد فوز الفريق التونسي عليه في الجولة الأولى.

الهلال السوداني حقق فوزًا غاليًا على نظيره النجم الساحلي، في الملعب الأولمبي برادس في تونس، بهدف دون رد، ليعيد ويشعل المنافسة في المجموعة.

أطهر الطاهر أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59، حيث عمل حمادة صدقي المدير الفني للفريق بتقفيل المساحات على نظيره أمام المرمى.

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ونجح الفريق السوداني في انتزاع ثلاثة نقاط غالية في مشواره بالمجموعات، حيث تساوى مع النجم الساحلي بـ6 نقاط حيث يتصدر الفريق التونسي بفارق الأهداف.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على نظيره بلاتينيوم للوصول إلى النقطة 6 في مشواره بالمجموعات، خاصًة وأن المنافسة ستكون شرسة على التأهل.