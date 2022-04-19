مجموعات سهلة للعرب باستثناء المغرب .. قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

سُحبت في جنوب إفريقيا مساء اليوم قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 التي ستقام في كوت ديفوار بتواجد 24 منتخبًا، وقد قُسمت المنتخبات الـ48 إلى 12 مجموعة يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة للنهائيات.

ونظمت القرعة بحيث تمنع تواجد منتخبي زيمبابوي وكينيا في مجموعة واحدة نظرًا للمشاكل السياسية بينهما، فيما شهدت تواجد منتخبي منتخبا ساو تاومي وموريشيوس وسيتم استبعاد أحدهما بعد انتهاء التحقيق في أزمتهما.

اقرأ أيضًا | فيديو | بصوت عذب .. حمد الله يرد على الأزمة بترتيل القرآن

المجموعات عامة جاءت جيدة للمنتخبات العربية باستثناء المغرب التي وقفت في المجموعة الـ11 بجانب جنوب إفريقيا وزيمبابوي وليبيريا، فيما جاء المنتخبات التونسي والليبي معًا في المجموعة الـ10 ومعهما بوتسوانا وغينيا الاستوائية.

ووقع المنتخب المصري حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة في المجموعة الرابعة بجانب إثيوبيا ومالاوي وغينيا، فيما جاءت الجزائر في المجموعة السادسة مع تنزانيا وأوغندا والنيجر.

وفيما يلي المجموعات بالكامل:

المجموعة الأولى: ساو تاومي وبرينسيبي أو موريشيوس- غينيا بيساو- سيراليون- نيجيريا

المجموعة الثانية: إي سواتيني- توجو- كاب فيردي- بوركينا فاسو

المجموعة الثالثة: بوروندي- ناميبيا- كينيا- الكاميرون

المجموعة الرابعة: إثيوبيا- مالاوي- غينيا- مصر

المجموعة الخامسة: إفريقيا الوسطى- أنجولا- مدغشقر- غانا

المجموعة السادسة: تنزانيا- النيجر- أوغندا- الجزائر

المجموعة السابعة: جنوب السودان- جامبيا- الكونغو- مالي

المجموعة الثامنة: ليسوتو- جزر القُمر- زامبيا- كوت ديفوار

المجموعة التاسعة: السودان- موريتانيا- الجابون- الكونغو الديمقراطية

المجموعة العاشرة: بوتسوانا- ليبيا- غينيا الاستوائية- تونس

المجموعة الـ11: ليبريا- زيمبابوي- جنوب إفريقيا- المغرب

المجموعة الـ12: رواندا- موزمبيق- بنين- السنغال

يُشار إلى أن منتخبًا واحدًا فقط سيتأهل من المجموعة الثامنة التي يتواجد بها منتخب كوت ديفوار منظم النهائيات عام 2023.