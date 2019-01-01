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مجلس المصري البورسعيدي يعلن توصله لاتفاق لضم شيكابالا

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شيكابالا
شيكابالا يقترب من الظهور بقميص المصري البورسعيدي

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

كشف مجلس إدارة المصري البورسعيدي، عن توصله لاتفاق لضم محمود عبدالرازق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان شيكابالا قد أعلن رغبته في وقت سابق في فسخ تعاقده مع أبولون اليوناني الذي كان يقضي فيه فترة إعارة، وعاد إلى مصر للتفاوض مع أكثر من ناد.

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وقال أحمد الشملة، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، إنه عقد اجتماعًا مع شيكابالا وتم الاتفاق خلالها على كافة التفاصيل لضمه للفريق.

وأضاف عضو مجلس الإدارة أن الاتفاق تم بانتقال شيكابالا للمصري لمدة موسم ونصف، بداية من شهر يناير الجاري ليبدأ مسيرة جديدة.

وينتظر النادي المصري في الوقت الحالي، الموافقة من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بشكل رسمي على الصفقة للإعلان خلال الساعات المقبلة.

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وعن التفاصيل المالية، أكد الشملة أن شيكابالا سيحصل على مليوني جنيه، في الموسم الأول من عقده مع المصري البورسعيدي.

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