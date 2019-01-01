مجلس أبوظبي يعلن آلية توزيع تذاكر مواجهة قطر مجانًا على الإماراتيين

كأس آسيا قارب على النهاية ومنتخب الإمارات يواصل مشواره، حيث صعد لنصف النهائي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي آلية توزيع تذاكر مواجهة الإمارات أمام قطر مجانًا على جماهير الأبيض، والتي ستبدأ من الغد.

المباراة من المقرر أن تقام في 29 من الشهر الجاري، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة، ضمن دور نصف نهائي كأس آسيا الإمارات 2019.

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وأوضح مجلس أبوظبي أن التذاكر سيتم توزيعها بداية من العاشرة صباح الغد وحتى نفاذ الكمية عبر ستة منافذ.

وتوزع التذاكر بمقر المجلس، استاد هزاع بن زايد، وأندية الوصل والشارقة والإمارات والفجيرة، وذلك بالبطاقة الشخصية، على أن تحصل الجاليات على تذاكر بالتنسيق مع اتحاد الكرة والروابط.

وتأتي بادرة مجلس أبوظبي بتوجيه من رئيسه نهيان بن زايد، حيث تم شراء جميع التذاكر لتوزيعها مجانًا على الجماهير، تقديرًا لجهودهم في دعم المنتخب طوال البطولة.

يذكر أن المنتخب الإماراتي تأهل لنصف النهائي بعدما تغلب على إستراليا بهدف وحيد، بينما جاء تأهل قطر بإقصاء كوريا الجنوبية بهزيمتها بالنتيجة نفسها.