"مجسم الهلال هو توثيق لنهاية 20 عامًا من الفشل"

يرى الإعلامي الرياضي خالد البدر، اتخاذ نادي الهلال قرارًا بوضع مجسم على هيئة كأس دوري أبطال آسيا، هو توثيق انتهاء 20 عامًا من الفشل، وأيضًا سنوات عجاف عجز الفريق الأزرق فيهم عن تحقيق اللقب القاري.

الهلال توج ببطولة دوري أبطال آسيا 2021، بعد الفوز على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي الأسبوع الماضي بهدفين دون رد، ليتوج باللقب القاري.

البدر قال خلال تصريحات عبر برنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "الهلاليون كانوا يتهكمون على مجسم "العالمية" لنادي النصر، على الرغم من أنه كان يوثق أولوية قارية للأندية السعودية، بعض الآراء الإعلامية قابلت هذا القرار بسخرية وتهكم".

وتابع: "اليوم أرى أن الحالة انتقلت عند المعسكر الهلالي لسبب واحد، أتوقع تداعيات المشاركة على مدار 20 سنة كانت محاولات شهدت الفشل إلى أن حققت المساعي الهلالية المتعصية عام 2019".

خالد البدر واصل: "لماذا لم يحتفي الهلال بهذا الإنجاز عام 2019، واليوم بعد أن تساوى مع الاتحاد كبير أندية آسيا على مستوى أندية الغرب لماذا لم يبادر؟".

الإعلامي الرياضي أضاف: "في تناقدات كثيرة، تجد الهلال يكتب عبر حساباته أنه كبير آسيا بعد تحقيق لقب دوري الأبطال للمرة الثانية، واليوم تجد الهلال يحتفل ويجسد ويسجل ويخلد هذا المجسم عند أسوار نادي الهلال، هذا حق مشروع للهلال".

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واستطرد قائلًا: "الهلال حقق اللقب بعد 20 سنة من المحاولات وشهدت فشل كبير، ويخرج بنتائج مخيبة للأمل وأمام أندية مغمورة، وهذه النسخة كان قريبًا من الخروج ويواصل الفشل".

خالد البدر: مجسم الهلال بعد تحقيقه الآسيوية حق مشروع ومبرر بفشله لمدة 20 سنة.

الحصاد الرياضي ...

@KhaleadBader pic.twitter.com/o4chL70S3M — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 1, 2021

واختتم البدر تصريحاته قائلًا: "توثيق الهلال هو لنهاية سنوات عجاف، واليوم تعادل مع الاتحاد في تحقيق البطولة، وكان يجب أن يحتفي الاتحاد بهذا الأمر له كانت له الأولوية".