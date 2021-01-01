مجزرة في الهلال .. رحيل نجوم والتعاقد مع آخرين

تعرف على ما تفكر فيه إدارة الهلال

يبدو أن إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، تنوي لإجراء تغييرات كبيرة في تشكيل الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل تذبذب نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، وتراجع مستوى الفريق مؤخرًا.

الهلال صعد إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا بشق الأنفس، وذلك ضمن الفرق أصحاب أفضل مركز ثانٍ بدور المجموعات بالبطولة القارية، محتلًا وصافة المجموعة الأولى، خلف استقلال دوشنبه الطاجيكي.

الهلال سيواجه فريق استقلال طهران الإيراني في مباراة دور الـ16، بعد أن تم تحديد مواعيد باقي المباريات، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين.

ما هي صفقة الهلال الجديدة؟

أكدت صحيفة "Maisfutebol" البرتغالية، على أن نادي الهلال قدم عرضًا للحصول على خدمات المهاجم المالي موسى ماريجا، لاعب بورتو البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الهلال عرض راتب سنوي بقيمة 5 ملايين يورو، وذلك لمدة 3 سنوات مقبلة، حيث وافق اللاعب على العرض، والصفقة في طريقها للنجاح خلال الأيام المقبلة.

الصحيفة البرتغالية شددت على أن ماريجا يستعد من أجل التوجه إلى المملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة، لإجراء الفحوصات الطبية والإجراءات الروتينية، تمهيدًا للتوقيع على عقد رسمي مع الهلال.

ماريجا سيكون بديلًا للفرنسي جوميس

وأشارت الصحيفة البرتغالية إلى أن إدارة الهلال توصلت لاتفاق مع ماريجا، بعد دخوله الفترة الحرة مع فريقه بورتو البرتغالي، والتي تتيح له الانتقال لأي فريق يرغب له خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، دون الرجوع لفريقه.

كما أشارت الصحيفة البرتغالية إلى أن ماريجا سيكون بديلًا للفرنسي بافيتمبي جوميس، مهاجم الهلال الحالي، والذي اقترب عقده من نهايته.

من سيرحل أيضًا من الهلال؟

وأضافت صحيفة "Maisfutebol" أن إدارة الهلال تسعى للتخلص أيضًا من خدمات البيروفي أندريه كاريلو، بسبب تراجع مستواه خلال الفترة الماضية.

وأكدت الصحيفة على أن الهلال بدأ الاستماع للعروض المقدمة للبيروفي كاريلو، من أجل بيع عقده خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الهلال بدأ يفكر في التخلي عن خدمات الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم وهو الآخر، وذلك لأن هناك رغبة للتعاقد مع لاعبين أجانب جدد.

الهلال في حاجة للتجديد

وبعد تذبذب مستوى الهلال خلال الموسم الحالي، أصبحت مسألة الإحلال والتجديد لا مفر منها، خاصة وأن الفريق لم يجر تعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بالإضافة إلى عدم التعاقد مع عدد كافي من اللاعبين خلال صيف 2020.

هذا بالإضافة إلى حاجة الهلال لجهاز فني جديد، قادر على قيادة الفريق لتحقيق طموحات الإدارة والجماهير، في ظل الصعوبات التي يواجهها الزعيم خلال الفترة الماضية، بعد رحيل الروماني رازفان لوشيسكو، وقدوم البرازيلي روجيرو ميكالي.

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