مجرشي: هبوط الأهلي؟ لا يُلام المرء بعد اجتهاد

هل تسبب النفيعي في هبوط الأهلي؟

تحدث محمد مجرشي، مهاجم نادي الفيحاء الجديد، عن فريقه السابق الأهلي، وعن أسباب هبوطه إلى دوري يلو للدرجة الأولى، وأيضًا رأيه في أفضل المهاجمين واللاعبين بالكرة السعودية حاليًا.

وأعلن نادي الفيحاء خلال شهر يوليو الماضي، عن التعاقد مع محمد مجرشي مهاجم الأهلي في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، وذلك بعد هبوط الراقي إلى دوري يلو.

ماذا قال مجرشي عن هبوط الأهلي إلى دوري يلو؟

بعد سؤاله خلال حديثه مع صحيفة "الرياضية" السعودية عن أسباب هبوط الأهلي، قال مجرشي: "في الحقيقة هناك من هم أفضل مني في تقييم حصر أسباب الهبوط".

وتابع: "ولكن بشكل عام الموسم الماضي كان من أصعب المواسم على كثير من الفرق، بسبب طول الموسم وكثرة التوقفات".

وواصل: "الأهلي لم يوفق في الأجانب، بسبب الوضع المالي والديون التي تكالبت عليه، بجانب الظروف وسوء الطالع على النادي الأهلي طوال الموسم".

وعن اتهام ماجد النفيعي رئيس الأهلي وموسى المحياني مدير الكرة بالتسبب في الهبوط، قال محمد مجرشي: "أقول دائمًا لا يُلام المرء بعد اجتهاد، وأكتفي بهذا التعليق".

من هم أفضل اللاعبين في الكرة السعودية؟

وأكد مجرشي على أن رائد الغامدي يعد من أفضل المهاجمين المحليين، ولكن إذا ركز وعمل على نفسه سيكون المهاجم الأول بالكرة السعودية.

وعلق مجرشي على قلة المهاجمين السعوديين حيث قال: "جلب الأندية مهاجمين أجانب دوليين ومميزين، وعدم الثقة الفنية والإدارية بالمهاجم السعودي لدى معظم الأندية، وقلة فرص المشاركة، تسببت في قلتهم".

واستطرد قائلًا: "أبرز لاعب محلي هو سالم الدوسري وأبرز الأجانب هو النيجيري أوديون إيجالو، وأفضل فريق بالموسم المنتهي هو الهلال بلا منازع".