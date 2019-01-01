مجدي عبدالغني: عبدالله جمعة يستحق التواجد في منتخب مصر

ترشيح عبدالله جمعة للتواجد في قائمة الفراعنة بكأس أمم إفريقيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث مجدي عبدالغني، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم ونجم الأهلي السابق، عن اختيارات أجيري المدير الفني لمنتخب مصر المحتملة لأمم إفريقيا.

وكان الكثير في الفترة الأخيرة قد رشح عبدالله جمعة الظهير الأيسر للزمالك، للانضمام لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لأمم إفريقيا.

وقال عبدالغني في تصريحات صحفية، إن أجيري فقط هو الذي له حق في اختيارات قائمة المنتخب المصري استعدادًا لأمم إفريقيا.

وأضاف عبدالغني خلال تصريحاته: "من وجهة نظري أرشح عبدالله جمعة للانضمام للمنتخب المصري بعد الظهور المميز له خلال الموسم الحالي".

وينطلق معسكر منتخب مصر استعدادًا لأمم إفريقيا يوم 2 يونيو المقبل، حيث يسعى الجهاز الفني للفراعنة للفوز بالبطولة التي ستقام على أرضه.

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وتنطلق البطولة في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، حيث وقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى بجوار كلًا من الكونغو الديموقراطية وأوغندا وزيمبابوي.