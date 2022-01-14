مجددًا.. ميسي يغيب عن باريس سان جيرمان رغم التعافي من كورونا!

أعلن باريس سان جيرمان في بيانٍ رسمي غياب ليونيل ميسي عن مباراة الفريق أمام بريست بالدوري الفرنسي يوم السبت المقبل.

وأصيب ميسي بفيروس كورونا مطلع العام الجديد، وقد غاب عن مباراة ليون الماضية للسبب نفسه بعدما تأكد عدم تعافيه التام من الوباء العالمي.

لكن البرغوث خرج إلى الإعلام يوم الخميس وأعلن أنه "كاد أن يتعافى" وبدأ يتدرب بكل ما لديه من قوة استعدادًا للفترة المقبلة الصعبة.

ومع ذلك، فضّل الجهاز الطبي لباريس سان جيرمان أن يُبقي ميسي خارج مباراة بريست حتى يصبح جاهزًا بنسبة 100% للعودة إلى الملاعب.

وفي بيان النادي الفرنسي، كُتِب حول ميسي "ليونيل ميسي تطوره جيد، يواصل العمل مع الطاقم الطبي والفني".

كما تابع البيان "ميسي سوف يعود تدريجيًا إلى المجموعة الأسبوع المقبل".

بالوضع الراهن، يفترض أن تكون عودة ميسي أمام ريمس يوم الأحد 23 يناير بملعب حديقة الأمراء.

وكان ميسي قد اعترف في رسالته يوم الخميس أن تعافيه من فيروس كورونا قد "استغرق وقتًا أطول من الطبيعي".

صاحب الـ33 عامًا سجل هذا الموسم هدفًا وحيدًا في الدوري الفرنسي مع باريس، بجانب خمسة أهداف أخرى في دوري أبطال أوروبا.