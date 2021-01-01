مجدداً .. برشلونة يفقد ديمبيلي بسبب الإصابة

بعد فترة التألق الإصابة تعود

سيكون برشلونة بدون عثمان ديمبيلي في لقاء خيتافي مساء الخميس لحساب الليجا بعد تعرضه للإصابة من جديد.

برشلونة يعيش صراع رباعي على لقب الليجا مع قطبي العاصمة مدريد ريال وأتلتيكو، بالإضافة للحصان الأسود إشبيلية.

ما هي أسباب غياب عثمان ديمبيلي عن برشلونة؟

وأعلن رونالد كومان، مدرب برشلونة قائمة الفريق للقاء الخميس مع خيتافي بملعب "كامب نو" والتي شهدت غياب ديمبيلي.

ولن يتواجد ديمبيلي بسبب الإصابة التي شُخصت على كونها شعور بعدم راحة في عظام العانة بحسب "سبورت".

هل ديمبيلي الغياب الوحيد عن البلوجرانا أمام خيتافي؟

الغياب الآخر البارز هو الدنماركي مارتين برايثوايت هو الآخر للإصابة التي أُعلن عنها قبل أيام قليلة وستبعده عن صفوف الفريق.

ولن يتواجد كالعادة الثنائي فيليبي كوتينيو وأنسو فاتي الذان يعانيان من الإصابة منذ انطلاقة الموسم الجاري.

ما موقف برشلونة حالياً في الليجا؟

برشلونة يحتاج للانتصار مساء الخميس على خيتافي للاستمرار في الصراع عقب فوز ريال مدريد على قادش 3-0 وإشبيلية على ليفانتي 1-0 الأربعاء.

وحالياً يتصدر الثنائي أتلتيكو وريال برصيد 70 نقطة، ثم إشبيلية 67 وبرشلونة 65 نقطة، ولكن يملك برشلونة مباراتين بعد، ولقاء لأتلتيكو يلعب الليلة مع ويسكا.

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