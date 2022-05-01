مثل الشعر من العجين .. البلوي يخرج من قضية النصر وحمد الله

يبدو أن قضية نادي النصر السعودي ضد نادي الاتحاد والمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، ستسير في اتجاه معاكس لما يريده العالمي.

ما هي قضية النصر ضد الاتحاد وحمد الله؟

في نوفمبر 2021، أعلن العالمي فسخ عقد حمد الله من طرف واحد، بداعي أسباب قانونية وشرعية، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وبعد أشهر من الفسخ، وتبادل الشكاوى بين الطرفين أمام الجهات المسؤولة، سواء اللجان المحلية التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم أو اللجان الدولية التابعة للاتحاد الدولي "فيفا"، دخل الاتحاد طرفًا في القضية بعد ظهور أدلة تدينه..

العميد تعاقد مع حمد الله مجانًا، ليبدأ في تمثيله بدايةً من يناير الماضي، ولمدة موسم ونصف.

لكن خلال الفترة الماضية، أعلن النصر امتلاكه لتسجيلات صوتية، تجمع حمد الله بحامد البلوي؛ المدير التنفيذي للعميد، يحرض الأخير بها اللاعب على الرحيل عن النصر، خلال فترة سريان عقده.

النادي الجداوي لم يرد حتى الآن بشكل رسمي على ما يدور حول هذه القضية، لكن لا تزال التحقيقات جارية من قبل الاتحاد السعودي والاتحاد الدولي.

البلوي يخرج من القضية:

في الوقت الذي ينتظر به النصراويون صدور عقوبات على النادي الجداوي، نفت صحيفة "الجزيرة" حدوث ذلك.

الصحيفة أوضحت أن اتحاد الكرة لن يتخذ أي قرارات في القضية ضد البلوي، بداعي عدم كفاية الأدلة، التي تم تقديمها من النادي العاصمي.

وأشارت "الجزيرة" إلى أن الجزء المتعلق بالمهاجم المغربي سيتم النظر به من قبل الاتحاد الدولي فقط.

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