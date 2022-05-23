متى يبدأ الموسم الجديد من الدوري الإيطالي 2022-2023؟

عاش جمهور كرة القدم في العالم موسمًا مميزًا من الدوري الإيطالي في 2021-2022، كان مثيرًا ولم يُعرف البطل إلا في الجولة الأخيرة للمرة الأولى منذ سنوات.

فاز نادي ميلان بالدوري الإيطالي لأول مرة منذ 11 عامًا، وذلك بعد صراع قوي مع جاره في المدينة نادي الإنتر الذي فاز باللقب الموسم الماضي 2020-2021.

يوفنتوس ظل بعيد عن المنافسة على البطولة المفضلة له للسنة الثانية على التوالي، لكنه سبق الجميع في سوق الانتقالات وبدأ التحرك مبكرًا، ومتوقع أن تعيش كرة القدم الإيطالية ميركاتو ساخن كالموسم المنصرم.

جدول مباريات الدوري الإيطالي 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب

متى يبدأ الدوري الإيطالي 2022-2023؟

سينطلق الدوري الإيطالي في موسمه الجديد في وقتٍ مبكر عن المعتاد، حيث ينتظر أن يبدأ في 13 أغسطس 2022.

سيتوقف الدوري بعد ذلك في الفترة بين 13 نوفمبر و4 يناير 2022، حيث تشارك المنتخبات وتتوقف كرة القدم لإقامة كأس العالم 2022.

بعد العودة في بداية العام الجديد، ستستمر جولات الدوري الإيطالي حتى 4 يونيو 2023، والذي سيشهد صافرة المباراة الأخيرة من الكالتشيو.

ما هي أندية الدوري الإيطالي 2022-2023؟

يشارك في الدوري الإيطالي 20 فريقًا في كل عام، يهبط ثلاثي المؤخرة، ويصعد بدلاً منهم ثلاثي المقدمة في دوري الدرجة الثانية.

هبطت أندية كالياري وجنوى وفينيسيا من الدرجة الأولى هذا الموسم، وصعد رسميًا ليتشي الفائز بالسيري ب ووصيفه كريمونيزي، وسيتحدد الصاعد الثالث بعد نهائي الملحق الذي وصل له مونزا وفيتشينزا.

الفريق الملعب أتالانتا جيويس بولونيا ريناتو دالارا كريمونيزي جيوفاني زيني إيمبولي كارلو كاستيلاني فيورنتينا أرتيمو فرانكي هيلاس فيرونا مارك أنطونيو الإنتر سان سيرو يوفنتوس ستاد أليانز لاتسيو ستاد أولمبيكو ليتشي فيا ديل ماري ميلان سان سيرو نابولي دييجو أرماندو مارادونا روما ستاد أولمبيكو ساليرنيتانا أريتشي سامبدوريا لويجي فيراريس ساسوولو ستاد مابي سبيزيا ألبيرتو بيتشو تورينو أولمبيكو جراندي تورينو أودينيزي فيرولي

ما هو موعد إعلان مباريات الدوري الإيطالي 2022-2023؟

لم يتحدد موعد الإعلان عن جدول مباريات الموسم الجديد في الدوري الإيطالي، لكن متوقع أن يتم الكشف عنه في يوليو القادم.