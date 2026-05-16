متى موعد بداية الموسم الجديد من دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يترقب عشاق كرة القدم في المنطقة العربية وحول العالم، انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي 2026-2027.

وعاشت الجماهير السعودية موسمًا استثنائيًا في نسخة 2026-2027 من دوري روشن، والتي شهدت منافسة شرسة على القمة بين النصر والهلال.

لذلك، سيكون الجميع على أحر من الجمر لمتابعة الموسم الجديد من دوري روشن السعودي، خصوصًا مع توقعات بإبرام الفرق الكبرى صفقات عالمية على وزن النجوم الكبار مثل كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، ألكسندر ميتروفيتش، كريم بنزيما ورياض محرز.

ونستعرض لكم في هذا التقرير، موعد بداية دوري روشن السعودي 2026-2027، والأندية التي ستشارك في دوري أبطال آسيا النخبة 2026-2027، والأندية الصاعدة والهابطة من وإلى دوري يلو للدرجة الأولى.. وكل ما تريد معرفته:

متى موعد الموسم الجديد من دوري روشن السعودي 2026-2027؟

لم يعلن مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين موعد انطلاق دوري روشن السعودي للموسم الجديد 2026-2027 بشكل رسمي، لكن من المرشح أن تبدأ المنافسات كما المعتاد بنهاية شهر أغسطس 2026.

كما يتوقع أن تكون نهاية منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2026-2027 يوم 21 مايو 2027.

ما الفرق السعودية المتأهلة لدوري أبطال آسيا النخبة 2026-2027؟

تضم بطولة دوري أبطال آسيا "النخبة" التي تنطلق موسم 2026-2027 أفضل 32 ناديًا في القارة، ويضمن بطل دوري روشن السعودي للمحترفين ووصيفه وصاحب المرتبة الثالثة في منافسات الموسم الجاري 2025-2026 العبور المباشر إلى دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم القادم 2026-2027، بينما يخوض صاحبا المركزين الرابع والخامس غمار الملحق الفاصل للبطولة نفسها.

ما الفرق السعودية المتأهلة لدوري أبطال آسيا "2" موسم 2026-2027؟

يمنح لقب كأس خادم الحرمين الشريفين صاحبه بطاقة الترشح المباشر لبطولة دوري أبطال آسيا 2؛ ولكن لأن الهلال حقق اللقب، ستؤول بطاقة المشاركة الآسيوية تلقائيًا إلى الفريق المحتل للمركز السادس في الترتيب النهائي للدوري.

السبب الفريق البطولة بطل \وصيف دوري روشن السعودي 2025-2026 النصر دوري أبطال آسيا النخبة 2026-2027 بطل \وصيف دوري روشن السعودي 2025-2026 الهلال حامل لقب دوري أبطال آسيا 2025-2026 الأهلي ثالث\رابع دوري روشن السعودي 2025-2026 القادسية خامس دوري روشن السعودي 2025-2026 ملحق دوري أبطال آسيا النخبة 2026-2027 سادس دوري روشن السعودي 2025-2026 دوري أبطال آسيا 2 موسم 2026-2027

ما الفرق الهابطة إلى دوري يلو السعودي 2026-2027؟

تأكد هبوط فريق النجمة من دوري روشن السعودي في موسم 2025-2026، وينتظر هبوط فريقين آخرين إلى جانبه.

ما الفرق الصاعدة إلى دوري روشن السعودي 2026-2027؟

تأهل كل من أبها والفيصلي إلى دوري روشن السعودي 2026-2027 بينما سيحسم المقعد الثالث بواسطة الملحق.