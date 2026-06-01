متى موعد بداية الموسم الجديد من الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يتمتع الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو" بمكانة مميزة بين أبرز البطولات الأوروبية، لما يمتلكه من تاريخ عريق وقاعدة جماهيرية واسعة تمتد إلى مختلف أنحاء العالم، حيث يتابعه مئات الملايين من عشاق كرة القدم.

ويحظى الكالتشيو بشعبية كبيرة لدى الجماهير بفضل تاريخه الحافل بالمنافسة والإثارة، إلى جانب استقطابه نخبة من أبرز نجوم اللعبة على الساحة العالمية، من بينهم لاوتارو مارتينيز ورافائيل لياو، وغيرهما من الأسماء اللامعة التي تزين ملاعب الكرة الإيطالية.

وسيحمل موسم 2026-2027 أهمية تاريخية خاصة، إذ سيكون النسخة الـ125 من بطولة كرة القدم الإيطالية، والنسخة الـ95 التي تُقام بنظام الدوري، كما سيكون الموسم الـ17 منذ تولي رابطة الدوري الإيطالي "ليجا سيري آ" مسؤولية تنظيم وإدارة المسابقة بشكل مستقل.

وفي التقرير التالي نستعرض موعد بداية الدوري الإيطالي 2026-2027 وكل ما تريد معرفته عن الأندية المشاركة في البطولة.

متى موعد الموسم الجديد من الدوري الإيطالي 2026-2027؟

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم عن مواعيد انطلاق وختام منافسات موسم 2026-2027 من الكالتشيو، حيث تقرر أن تنطلق البطولة يومي 22 و23 أغسطس 2026.

وسيبدأ إنتر ميلان، حامل لقب الموسم الحالي، مشواره في الدفاع عن البطولة خلال عطلة نهاية الأسبوع التي توافق 23 أغسطس 2026، في افتتاح رحلة جديدة للحفاظ على اللقب.

كما حددت الرابطة يوم الأحد 30 مايو 2027 موعدًا لإسدال الستار على منافسات الموسم، الذي يمتد على مدار أكثر من تسعة أشهر من المنافسة بين أندية الكالتشيو.

البطولة موعد الانطلاق موعد الختام الدوري الإيطالي 2026-2027 22 أغسطس 2026 30 مايو 2027

ما هي الفرق الإيطالية المتأهلة لدوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

حجزت أندية "إنتر ونابولي وروما وكومو" مقاعدها رسميًا في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بينما اكتفى "يوفنتوس وميلان" بالمشاركة في الدوري الأوروبي، في حين تأهل أتالانتا إلى دوري المؤتمر الأوروبي

المركز الفريق البطولة 1 إنتر دوري أبطال أوروبا 2 نابولي 3 روما 4 كومو 5 يوفنتوس الدوري الأوروبي 6 ميلان 7 أتالانتا دوري المؤتمر الأوروبي

ما هي الفرق الهابطة إلى الدوري الإيطالي الدرجة الثانية 2026-2027؟

هبطت 3 فرق "كريمونيزي وهيلاس فيرونا وبيزا " لتلعب في دوري الدرجة الثانية في موسم 2026-2027، بعدما احتلت المراكز الثلاثة الأخيرة في جدول ترتيب الكالتشيو.

ما هي الفرق الصاعدة إلى الإيطالي 2026-2027؟

صعد الثلاثي "فينيسيا وفروسينوني ومونزا " إلى الدوري الإيطالي موسم 2026-2027.





