متى موعد بداية الموسم الجديد من الدوري الألماني 2026-2027؟

يمتلك الدوري الألماني "البوندسليجا" مكانة مرموقة بين أبرز المسابقات الكروية في العالم، ويحظى بمتابعة جماهيرية واسعة بفضل مستواه التنافسي المرتفع وتاريخه العريق، ما يجعله أحد أقوى الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وسيكون موسم 2026-2027 النسخة الرابعة والستين من بطولة الدوري الألماني، التي تمثل أعلى مستوى للمنافسات الكروية للرجال في ألمانيا، وتضم نخبة الأندية والنجوم على الساحة الأوروبية.

ويدخل بايرن ميونخ الموسم الجديد بصفته حامل اللقب، بعدما توج ببطولة الدوري في الموسم الماضي، محققًا لقبه المحلي الرابع والثلاثين في عصر البوندسليجا والخامس والثلاثين في تاريخه إجمالًا.

متى موعد الموسم الجديد من الدوري الألماني 2026-2027؟

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم عن موعد انطلاق منافسات موسم 2026-2027 من البوندسليجا، حيث تقرر أن تنطلق البطولة يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس 2026.

ويأتي انطلاق الموسم الجديد بعد فترة زمنية مناسبة من إسدال الستار على منافسات كأس العالم 2026، بما يتيح للأندية واللاعبين الاستعداد بشكل كامل لخوض تحديات الموسم الجديد.

كما كشفت رابطة البوندسليجا عن موعد ختام الموسم، إذ من المقرر أن تُقام الجولة الأخيرة من البطولة يوم 22 مايو 2027، ليُسدل الستار بذلك على نسخة جديدة من واحدة من أقوى وأشهر مسابقات كرة القدم في أوروبا والعالم.

البطولة موعد الانطلاق موعد الختام الدوري الألماني الجمعة 28 أغسطس 2026 22 مايو 2027



ما هي الفرق الألمانية المتأهلة لدوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

حجزت أندية "بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند ولايبزيج وشتوتجارت" مقاعدها في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بينما اكتفى "هوفنهايم وباير ليفركوزن" بالمشاركة في الدوري الأوروبي، في حين تأهل فرايبورج إلى دوري المؤتمر الأوروبي.



المركز الفريق البطولة 1 بايرن ميونخ دوري أبطال أوروبا 2 دورتموند 3 لايبزيج 4 شتوتجارت 5 ليفر كوزن الدوري الأوروبي 6 هوفنهايم 7 فرايبورج دوري المؤتمر الأوروبي



ما هي الفرق الهابطة إلى الدوري الألماني الدرجة الثانية؟

هبطت 3 فرق "فولفسبورج وهايدنهايم وسانت باولي " لتلعب في دوري الدرجة الثانية في موسم 2026-2027، بعدما احتلت المراكز الثلاثة الأخيرة في جدول ترتيب البوندسليجا.

ما هي الفرق الصاعدة إلى الدوري الألماني 2026-2027؟

صعد الثلاثي "شالكه وإلفيرسبيرج وبادربورن " إلى الدوري الألماني موسم 2026-2027.

