يصر البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ على الرحيل عن الفريق البافاري، بل إن مصادر صحفية مقربة للبيت الكتالوني تفيد بأن المهاجم وافق على عرض من برشلونة يمتد لثلاثة أعوام وأقره وكيله بيني زهافي.

ووفقًا للصحفي بجريدة "بيلد" توبي ألتشافيل، فإن ليفاندوفسكي لم يقرر مغادرة بايرن ميونخ الآن فحسب، بل إنه اتخذ هذا القرار منذ عام كامل!.

السبب الذي دفع ليفاندوفسكي لطلب الرحيل عن بايرن ميونخ

بالتحديد رغب ليفاندوفسكي في إنهاء مشواره داخل بافاريا حين علم بأن بايرن يطمح لاستبداله بإرلينج هالاند هداف بوروسيا دورتموند الذي انتقل مؤخرًا إلى مانشستر سيتي.

ليفاندوفسكي أخبر أصدقاءه آنذاك بكلمات واضحة: "حينما يبدأ مديرك في استبدالك، من الأفضل أن ترحل".. هذا ما يدعم تصريحات زهافي مؤخرًا حين قال: "لا أنا ولا ليفاندوفسكي نهتم بالمال، لم يشعر بالاحترام طيلة الأشهر الماضية من النادي، لقد خسروا ليفاندوفسكي كلاعب وكشخص".

المشكلة الكبرى التي أطرتها تصريحات زهافي كانت حول حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لفريق كرة القدم بنادي بايرن ميونخ.

وعبر المهاجم الذي حصل على جائزة هداف الدوري الألماني الموسم المنصرم برصيد 35 هدفًا عن رغبته في الرحيل عن بايرن بشكل مباشر لإدارة البافاري، النادي الذي يتبقى عام كامل في عقد ليفاندوفسكي معه، وسط تربص من برشلونة لإنهاء صفقة من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفي.

اقرأ أيضًا..

لابورتا: باريس يستعبد اللاعبين .. ووكيل جافي يلعب ويُقارن!

رونالدينيو: سعيد من أجل مبابي وتمنيت اللعب بجوار صلاح

بأمر من مبابي: جوارديولا مدربًا لباريس سان جيرمان!