متى تبدأ سوق الانتقالات الشتوية 2022 في الدوري السعودي؟

لا يخلو سوق الانتقالات في الدوري السعودي في كل عام في فترتيه خلال الموسم، وذلك في السنوات الأخيرة بسبب الانتدابات القوية التي اعتادت عليها الأندية.

في سوق الانتقالات الصيفية 2021، ضم الهلال وحتى قبل بدايته، حيث ضم الثنائي موسى ماريجا وماتيوس بيريرا نجمي بورتو ووست بروميتش.

النصر بدوره خطف تاليسكا من غريمه التقليدي الهلال، واستقدم الأهلي السعودي أليوسكي من ليدز يونايتد الإنجليزي.

تعاقدات الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية 2021

وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد سوق الانتقالات الشتوية 2022 في الدوري السعودي للمحترفين والدرجتين الأولى والثانية.

ما هو موعد سوق الانتقالات الشتوية 2022 في الدوري السعودي؟

أعلنت لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم في أبريل الماضي مواعيد بدء وانتهاء سوق الانتقالات الصيفية والشتوية خلال الموسم.

سيبدأ الميركاتو الشتوي في الدوري السعودي للمحترفين والدرجتين الأولى والثانية في 2 يناير، وسينتهي في 30 يناير 2022.