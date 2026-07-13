لا يكاد يوجد لاعب مرتبط بإحدى أكبر الفضائح في تاريخ كأس العالم بقدر ارتباط باتريس إيفرا، وهو ما نستعرضه في الجزء 15 من سلسلتنا حول اللاعبين المتمردين.

هناك صور تخلد في ذاكرة كرة القدم إلى الأبد. هدف مارادونا باليد، وضربة رأس زين الدين زيدان في نهائي كأس العالم 2006، والنهائي المذهل في الدوحة عام 2022. ثم تبرز تلك الصورة لحافلة المنتخب في مدينة كنيسنا بجنوب أفريقيا. يقف الصحفيون وفرق التصوير والمسؤولون أمام الحافلة في حيرة تامة. يجلس لاعبو المنتخب الفرنسي بالداخل ويرفضون النزول. قوطع التدريب وهُمش المدرب تمامًا. ويقف باتريس إيفرا قائد الفريق في قلب هذه الفضيحة التاريخية.

كان إيفرا آنذاك يشغل مركز الظهير الأيسر في نادي مانشستر يونايتد، ويعد أحد أنجح لاعبي كرة القدم في أوروبا. توج بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي ولقب في دوري أبطال أوروبا، وتمتع بسمعة القائد الصارم، مما جعله قائدًا للمنتخب الفرنسي. لكن بدلًا من قيادة بلاده نحو المجد، أصبح الوجه البارز لإحدى أكبر الفضائح في تاريخ الساحرة المستديرة.

لكن حصر مسيرة إيفرا في واقعة كنيسنا يعد تسطيحًا مخلًّا. فقليلة هي المسيرات التي تجمع بين هذا القدر من المتناقضات. كان لاعب شوارع ونجمًا عالميًّا، وقائدًا محنكًا في غرفة الملابس، ومحبوبًا من الجماهير، وشخصية تثير الجدل أينما حلت. حقق تقريبًا كل الإنجازات الممكنة على مستوى الأندية، ووجه ركلة عنيفة إلى رأس أحد المشجعين، وأثار الدهشة بانتظام عبر مقاطع فيديو غريبة على مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد سنوات، تحدث بصراحة عن الاعتداء الذي تعرض له في طفولته، فضلًا عن العنصرية اليومية التي واجهها في مسيرته الاحترافية. كان إيفرا أشياء كثيرة لكنه لم يكن مملًّا أبدًا.

من شوارع باريس إلى مسرح الأحلام

بدأت رحلة إيفرا الكروية في الشوارع. ولد في 15 مايو 1981 في العاصمة السنغالية داكار، ونشأ في ضواحي باريس كغيره من نجوم الكرة. كافح للوصول إلى القمة عبر أندية صغيرة، قبل أن يحصل على فرصته الذهبية مع نادي موناكو تحت قيادة المدرب ديدييه ديشامب. وبصفته ظهيرًا أيسر يتمتع بنزعة هجومية متميزة، قاد فريقه بشكل مفاجئ إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2004، ليجذب أنظار كبار القارة العجوز.

تعاقد السير أليكس فيرجسون في يناير 2006 مع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا لينضم إلى مانشستر يونايتد مقابل حوالي ثمانية ملايين يورو. ورغم بدايته الكارثية أمام مانشستر سيتي واستبداله في الشوط الأول، احتفظ المدرب الاسكتلندي بثقته في لاعبه الجديد، وهو قرار أثبت صحته لاحقًا.

أصبح إيفرا في السنوات التالية أحد أفضل لاعبي العالم في مركزه. وتوج مع فريقه بخمسة ألقاب في الدوري المحلي ولقب دوري أبطال أوروبا عام 2008، وشكل النواة الأساسية لواحد من أنجح الأجيال في تاريخ النادي رفقة ريو فرديناند ونيمانيا فيديتش ورايان جيجز وبول سكولز وواين روني. كان إيفرا قائدًا بالفطرة داخل غرفة الملابس، وعاطفيًّا، ومستعدًّا دائمًا للتعبير عن رأيه، ولم يتهرب قط من تحمل المسؤوليات أو مواجهة الصراعات، مما جعله عنصرًا لا غنى عنه في تشكيلة فيرجسون. لكن هذه الصفات ذاتها تحولت إلى نقطة ضعفه الكبرى بعد سنوات قليلة.

دفعته كاريزمته القيادية وشخصيته المندفعة لارتداء شارة قيادة المنتخب الفرنسي خلال السفر إلى جنوب أفريقيا لخوض كأس العالم 2010. بدا الأمر تتويجًا منطقيًّا لمسيرة استثنائية، لكنه شكل بداية فصل أسود لا يزال يلقي بظلاله على اسمه حتى اليوم.

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مأساة كأس العالم والتمرد الكبير

لم تكن بطولة كأس العالم 2010 ذروة مسيرته الرياضية، بل مثلت سقوطًا مدويًا له وللكرة الفرنسية بأسرها. لم يكن هناك ما يشير إلى منافسة فرنسا على اللقب قبل انطلاق البطولة، حيث واجه المدرب ريمون دومينيك انتقادات حادة لسنوات. وأعقب الوصول لنهائي نسخة 2006 مشاركة مخيبة في البطولة الأوروبية عام 2008، وتخبط في اختيار التشكيلة، وتصاعد للتوتر مع اللاعبين. اتسم المدرب بالعناد والانغلاق، وتعرضت أفكاره التكتيكية لانتقادات واسعة، وسط شرخ واضح في علاقته بقادة الفريق.

أوكلت إلى إيفرا مهمة الوسيط بين المدرب واللاعبين بصفته قائدًا للمنتخب، لكنها كانت مهمة مستحيلة. استهلت فرنسا مشوارها بتعادل مخيب بدون أهداف أمام أوروجواي، غير أن الأداء الباهت واللامبالاة وغياب الإبداع أثارت قلقًا أعمق من النتيجة. وتسبب التغيير المفاجئ في خطة اللعب قبل البطولة في حيرة اللاعبين الذين لم يستوعبوا التخلي عن تكتيكاتهم المعتادة.

كشف إيفرا لاحقًا أن زملاءه كانوا يشتكون له من ضعف الإعداد التكتيكي بعد كل حصة تدريبية، حيث غاب الحوار الفني الحقيقي وطغت القضايا الهامشية. ظل هذا الصراع الكامن خلف الأبواب المغلقة حتى انفجر الوضع عقب الخسارة المستحقة بهدفين نظيفين أمام المكسيك في المباراة الثانية. لم يتحدث أحد عن الهزيمة بعد ساعات قليلة، بل سيطر عنوان آخر على المشهد.

نشرت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية على صفحتها الأولى خبرًا يفيد بتوجيه المهاجم نيكولا أنيلكا إهانات شديدة للمدرب بين الشوطين بعد انتقاد تكتيكي. سارع الاتحاد الفرنسي باستبعاد أنيلكا من المعسكر، ليتحول هذا الإجراء التأديبي إلى نقطة انهيار شاملة. ساد الذهول داخل الفريق، وشعر اللاعبون بالخيانة والغضب من تسريب أحداث غرفة الملابس للإعلام أكثر من غضبهم من تصرف أنيلكا.

وجد إيفرا نفسه محاصرًا بين دوره كممثل للاتحاد وثقة زملائه، فاختار الوقوف في صف اللاعبين. وبلغت الأزمة ذروتها في 20 يونيو أثناء حصة تدريبية في مدينة كنيسنا قبل المباراة الحاسمة أمام البلد المضيف. انتظر مئات الصحفيين في الملعب لتغطية المران، لكنهم شهدوا حادثة تاريخية. دخل إيفرا في نقاش حاد مع مدرب اللياقة البدنية روبرت دوفيرن، واحتد الشجار لدرجة دفعت الأخير لإلقاء ساعته وقميص التدريب غاضبًا ومغادرة الملعب أمام عدسات الكاميرات.

عاد اللاعبون إلى حافلة الفريق، ووقف المدرب حائرًا أمامها قبل أن تغلق الأبواب وترفض التشكيلة النزول. قاطع اللاعبون المران احتجاجًا على استبعاد زميلهم، وسلموا المدرب بيانًا يعربون فيه عن تضامنهم. واضطر دومينيك لقراءة البيان بنفسه أمام الكاميرات في مشهد سحق سلطته بالكامل.

تداعيات مقاطعة كنيسنا

تسببت هذه الحادثة في إقالة المدرب علنًا، وأصبح إيفرا الوجه البارز لهذا التمرد. جسد القائد انهيار المنتخب في نظر المراقبين، ووصفه الإعلام بالعقل المدبر، بينما توالت الانتقادات اللاذعة من السياسيين واللاعبين القدامى. تحول اسم مدينة كنيسنا إلى مرادف للعار في فرنسا. ودعت فرنسا البطولة مبكرًا بهزيمة بهدفين لهدف أمام جنوب أفريقيا، لتتذيل مجموعتها بنقطة يتيمة وهدف وحيد في إهانة كبرى لوصيف بطل العالم.

استقال المدرب عقب العودة، وفتح الاتحاد الفرنسي تحقيقات شملت عدة لاعبين أبرزهم إيفرا وفرانك ريبيري ونيكولا أنيلكا وجيريمي تولالان وإريك أبيدال. تلقى إيفرا عقوبة الإيقاف لخمس مباريات دولية، لكنه لم يبحث عن أعذار. انتقد المدرب بحدة بعد أشهر، مشيرًا لغياب الحوار وضعف الإعداد الفني، لكنه اعترف بتقصير الفريق قائلًا: "المسؤولون الرئيسيون كانوا على أرض الملعب". وأقر بأن مقاطعة التدريبات كانت خطأ، وأنه كان يجدر بهم التعبير عن تضامنهم بطريقة مختلفة. ورغم هذا النقد الذاتي، ارتبط اسمه دائمًا بتلك الحافلة وبأكبر كارثة في تاريخ الكرة الفرنسية.

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ركلة قاضية واستفزازات مستمرة

لم تنتهِ فصول مسيرة إيفرا الاستثنائية عند هذا الحد، فبدلًا من الانهيار والانسحاب، واصل إثارة الجدل بشخصيته الصاخبة والعاطفية. وبلغ التصعيد ذروته في نوفمبر 2017 قبل مباراة لفريقه أولمبيك مرسيليا في الدوري الأوروبي، حيث تعرض لإهانات من جماهير فريقه أثناء الإحماء. قفز إيفرا ووجه ركلة عنيفة إلى رأس أحد المشجعين في مشهد ذكر الجميع بتصرف إريك كانتونا الشهير. طرد إيفرا قبل صافرة البداية، وأوقفه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لسبعة أشهر، ليفسخ ناديه عقده وينهي مسيرته بشكل غير مشرف.

استمر إيفرا في جذب الانتباه خارج الملاعب، ليصبح أحد أبرز نجوم مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعتزاله. تابع الملايين مقاطع الفيديو الغريبة التي كان يرقص فيها أو يسخر من كريستيانو رونالدو، سائرًا على خيط رفيع بين الفكاهة والعبث. ورطته هذه المقاطع في مشاكل أحيانًا، كاستخدامه لفظًا مسيئًا لوصف لاعبي باريس سان جيرمان عقب إقصائهم أمام مانشستر يونايتد عام 2019. واجه انتقادات حادة دفعت به للاعتذار وتوضيح سوء الترجمة مصرحًا: "أحب جميع الناس ولست معاديًا للمثليين".

ومؤخرًا، واصل إيفرا ظهوره الإعلامي الصاخب وتصريحاته الجريئة في بطولة كأس العالم 2026، حيث هاجم بشدة قرار حكم تقنية الفيديو بإلغاء هدف لمنتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الستة عشر، مصرحًا: "لقد تعرضت مصر للسرقة، تقنية الفيديو وُجدت لتصحيح الأخطاء وليس لمحو لحظات كروية رائعة".





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محاربة العنصرية وكسر حاجز الصمت

اختبر إيفرا بنفسه كراهية الأقليات، وتصدر المشهد في معركته الشهيرة مع لويس سواريز عام 2011 بعد تعرضه لإهانات عنصرية من مهاجم ليفربول. تحدث إيفرا علنًا عن الحادثة، مما أدى لإيقاف سواريز لثماني مباريات. وانقسم الشارع الرياضي الإنجليزي عندما ارتدى لاعبو ليفربول قمصانًا لدعم زميلهم، ورفض سواريز مصافحة إيفرا في المواجهة التالية. لم يعتبر إيفرا الأمر مجرد شجار عابر، بل صرخة ضد العنصرية التي طالته طوال مسيرته قائلًا: "عندما أتحدث عن العنصرية، يعتقد الكثيرون على الفور أنني أتظاهر بأنني ضحية. لكنني أتحدث عن هذا الأمر لأنني أريد أن تتغير الأمور".

ظل جانب مظلم من حياة إيفرا طي الكتمان لعقود، حتى كشف في سيرته الذاتية عام 2021 عن تعرضه لاعتداء جنسي من أحد معلميه في الثالثة عشرة من عمره. كسر حاجز الصمت بعد بلوغه الأربعين ليقول: "لا أريد أن أكون ضحية. أريد أن أكون قدوة".

عاش إيفرا صادقًا مع نفسه، غير مبالٍ بالتصفيق أو الانتقاد. قادته هذه الصراحة لقلوب المحبين وللعديد من الزلات في آن واحد. وبين صراعات الملاعب ومحاربة العنصرية واعترافاته المؤلمة، ظل إيفرا ذلك الشخص المندفع والعاطفي الذي لا يقبل المساومة. قد لا يكون البطل المثالي في نظر البعض، لكنه حفر اسمه كواحدة من الشخصيات التي يستحيل على عالم كرة القدم نسيانها.



