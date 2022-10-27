متعلقة بحمد الله أيضًا .. النصر يقدم شكوى جديدة ضد الاتحاد أمام مركز التحكيم

التصعيد متواصل من قبل النصر في قضية حمد الله

يواصل النصر تقديمه الشكاوى ضد الاتحاد، فيما يخص المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، وهذه المرة لجأ لمركز التحكيم الرياضي السعودي مباشرةً.

قبل يومين، كان النصر قد خسر قضيته ضد حمد الله أمام الاتحاد الدولي "فيفا"، إذ حكم الأخير لصالح اللاعب، وألزم النادي العاصمي بدفع المستحقات المالية والمكافآت المتأخرة له خلال فترة تمثيله للفريق. (طالع التفاصيل)

اشترك الآن في باقة الرياضة من شاهد واستمتع بمشاهدة محتوى رياضي حصري ومميز

ووفقًا للإعلامي الرياضي علي المرشود فإن النصر تقدم بشكوى أمام مركز التحكيم السعودي ضد فهد بارباع؛ محامي النادي الجداوي.

وأوضح الإعلامي أن الشكوى تتعلق بحديث بارباع الإعلامي عن قضية حمد الله المنظورة حاليًا أمام مركز التحكيم، وهو ما يخالف اللوائح والقوانين.

التشكيل المثالي العالمي لـ FUT: صوّت الآن!

محامي العميد كان قد ظهر عقب قرارات فيفا لصالح حمد الله ضد النصر، عبر المساحة الخاصة بقناة "24 الرياضية"، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر، للحديث عن القضية.

اشترك الآن في باقة الرياضة من شاهد واستمتع بمشاهدة محتوى رياضي حصري ومميز

وحاليًا ينظر مركز التحكيم في الاستئناف المقدم من الاتحاد عقب قرارات لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، في القضية الشهيرة بـ"قضية التسجيلات"، التي يتهم بها العالمي العميد بالتفاوض مع حمد الله خلال فترة سريان عقده مع النصر.

لجنة الاحتراف كان قد قررت إيقاف حمد الله أربعة أشهر، وحامد البلوي؛ المدير التنفيذي للاتحاد، ستة أشهر، مع حرمان النادي من التعاقدات لفترة انتقالات واحدة، لكن مركز التحكيم علق قرار إيقاف المغربي، لحين الانتهاء من البت في القضية.

اشترك الآن في باقة الرياضة من شاهد واستمتع بمشاهدة محتوى رياضي حصري ومميز