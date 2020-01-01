"متعجرف ولا يعرف شيئًا عن التدريب" .. كلوب يفتح النار على أسطورة بايرن لعيون مدرب دورتموند

يورجن كلوب ما زال متعلقًا بمن عملوا معه في بوروسيا دورتموند

هاجم المدير الفني لنادي ليفربول يورجن كلوب لاعب بايرن ميونخ السابق محمد شول بسبب تصريحاته المسيئة والساخرة من المدير الفني المؤقت لبوروسيا دورتموند إيدين تيرزيتش.

وتولى إيدين تيرزيتش تدريب بوروسيا دورتموند بشكل مؤقت بعد إقالة لوسيان فافر من منصبه، الأمر الذي استدعى هجومًا من شول على قرار تعيينه مدربًا مؤقتًا.

إيدين تيرزيتش كان قد عمل سابقًا كمدرب ومساعد مدرب في أكاديمية دورتموند للشباب، حيث كان ذلك في حقبة يورجن كلوب، الذي كان مديرًا فنيًا للفريق الأول.

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وقال كلوب حول محمد شول أسطورة بايرن ميونخ: "لقد حاول التدريب من قبل، ولم يستطع القيام بذلك، والآن يتحدث كما لو كان يأكل الحكمة بالملعقة"

وأضاف: "لاعب بايرن ميونخ السابق يعرف الكثير عن التدريب كما يعرفه في صناعة السيارات" وذلك كناية عن أنه لا يعرف شيئًا عن كليهما، الأمر الذي جاء بلهجة حادة.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن شول قد قال عن تيرزيتش : "لا يوجد الكثير من الأشياء المهمة في كلماته، إنه مثل القول بأن الشمس ستشرق غدًا، تحليله غير ملموس"

وعلى ذلك جاء الرد الحاد من قبل يورجن كلوب الذي دافع عن رجل عمل معه من قبل ويعرفه جيدًا خلال سنوات عمله التاريخية في بوروسيا دورتموند والتي شهدت أفضل حقبة للفريق في السنوات الأخيرة.

ورد كلوب بالقول:" ما سبب وجود محمد شول للحكم على المدربين؟ إنه يعرف عن التدريب بالضبط ما يعرفه عن تصنيع السيارات، ليس لدي أي فكرة عن كلا الأمرين".

وأكد المدير الفني لنادي ليفربول: "يشعر محمد شول بأنه مدعو لتحطيم الطموحات مع المدربين الألمان الشباب، أكره التعليق على مثل هذه الأشياء، لكنه يتحدث دائمًا عن أشخاص لا يعرفهم"

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يذكر أن المدير الفني لنادي ليفربول في الوقت الحالي بدأ مسيرته التدريبية بتجربة مماثلة، حيث لم يكن لاعبًا من الطراز الأول ولكنه امتلك العديد من الأفكار الشابة والثورية حول تطوير أساليب اللعب.