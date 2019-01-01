متعب: خطة أجيري ستكون صعبة أمام المنتخبات الكبرى

منتخب مصر حقق فوز ودي على تنزانيا بهدف واحد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن فوز الفراعنة على تنزانيا، بهدف دون رد، وديًا ضمن استعدادات كأس الأمم الإفريقية 2019.

وأحرز أحمد المحمدي هدف الفوز برأسية رائعة بعد عرضية رائعة من قبل أحمد أيمن منصور، في الدقيقة 64 من المباراة كتبت الفوز للفراعنة.

وقال متعب في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "أجيري يعتمد على تواجد الظهيرين في الجزء الهجومي في الملعب، وهو ما سيعصب الأمر أمام المنتخبات الكبرى".

وأضاف: "ضعف المنافس في مباراة اليوم، هو ما جعل الظهيرين يتواجدوا في الجزء الأمامي بشكل مريح وأسفرت عن الهدف".

وتابع متعب: "كان على مروان محسن في أحد الكرات أن يكون طماعً، والتوجه للمرمى وليس تمرير الكرة لأحمد أيمن منصور".

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ويختتم المنتخب المصري استعداداته أمام غينيا، يوم الأحد المقبل، على ملعب "برج العرب"، قبل لقاء الافتتاح الجمعة بعد المقبل.