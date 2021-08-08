"متطلبات الكفاءة تُعيق التصحيح" .. رسائل مثيرة من رئيس الأهلي للجماهير

8 تغريدات تُوضح الحقائق في الأهلي

وجه ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي عدة رسائل مثيرة لجماهير الفريق عبر حسابه الرسمي على تويتر، مؤكدًا في أهمها أن الإرث القديم ومتطلبات الكفاءة المالية تُعيق خطة التصحيح المقرة من مجلس الإدارة.

النفيعي تولى رئاسة الأهلي في أبريل الماضي خلفًا للمستقيل عبد الإله مؤمنة، وقد حظي بثقة الجمهور والإعلام الأهلاوي سريعًا هذا الصيف بعدما نجح في التعاقد مع عدد من اللاعبين الأجانب المميزين على رأسهم باولينيو وفيليب براداريتش والحسن نداو.

الرئيس أكد خلال تغريداته الثمانية أن الدعم من الجمهور ضرورة وليس مطلبًا، مطالبًا كذلك بعدم تحميله مسؤولية أخطاء غيره، إذ كتب في تغريدته الثامنة "8 و9 و10 .. "ولا تزر وازرة وزر أخرى"".

الرئيس بدأ حديثه بالتأكيد للجماهير الأهلاوية أن النادي يمر بمرحلة مفصلية في تاريخه ويحتاج تكاتف الجميع لبناء شخصيته وأسلوبه الخاص، مشيرًا إلى أن البشائر بدأت مع عودة المحبين ورجال الأهلي، ويبدو أنه كان يقصد من ذلك تسديد الأمير منصور بن مشعل قيمة اشتراك العضوية الذهبية لثلاث سنوات قادمة.

1️⃣ جمهور الاهلي الحبيب

لايخفى عليكم أننا نمر بمرحلة مفصلية في تاريخ نادينا العظيم، مرحلة تحتاج تكاتف الجميع لبناء شخصية وأسلوب خاص بالنادي الأهلي الذي كان سباقاً لذلك. والآن، ولله الحمدَ بدأت هذه البشائر مع عودة المحبين ورجال الأهلي- — ماجد النفيعي (@Nefaie_Majed) August 8, 2021

وأضاف النفيعي أن دخول الأهلي في مرحلة من عدم الاستقرار أدى لعدم وجود مساحة من التطور والنضوج وجعل النادي يدور في حلقة مفرغة، مشيرًا إلى أن ذلك كان درسًا قاسيًا يجب الاستفادة منه.

ودعا الرئيس الجماهير لعدم التركيز على التفاصيل كثيرًا لأنه قد يقلب الاختلاف الطبيعي في وجهات النظر إلى خلاف يؤثر على المنظومة سلبيًا قبل نضوجها وبناء أساسها القوي، مطالبًا بعدم المبالغة في ردود الفعل على النتائج سواء الإيجابية أو السلبية.

وحول العقبات التي تواجه الإدارة، كتب الرئيس "متطلبات الكفاءة المالية والمديونيات الثقيلة وعقود اللاعبين القديمهة ومتأخرات رواتبهم ومقدماتهم وبعض الشروط الصعبة لإنهاء عقود بعض المحترفين لا زالت تمثل عائقًا أمام إتمام خطة التصحيح بوقت واحد أو فترة تسجيلية واحدة ولازلنا نحاول".

وأضاف "لا يخطر في بال أي مشجع او مُحب أهلاوي أننا سوف نتوقف عن خطتنا لعودة الأهلي ووقوفه على منصات التتويج ولكن نحتاج للوقت الكافي. الإصلاح يحتاج لوقت كافٍ ويحتاج الدعم الجماهيري التحفيزي وليس المُحبط".

7️⃣ نهدف كأعضاء مجلس إدارة وكل العاملين بالنادي إلى وضع أساس قوي للنادي إدارياً ومالياً ورياضياً وكل مانحتاجه جميعاً هو الوقت والذي أثق في كرم جمهورنا وتفهمه ، على الأقل في العام الأول من فترتنا النظامية.. والقادم أجمل بإذن الله🙏💚🙏 — ماجد النفيعي (@Nefaie_Majed) August 8, 2021

وأتم مؤكدًا أن هدف مجلس الإدارة وجميع العاملين في النادي وضع أساس قوي للأهلي إداريًا وماليًا ورياضيًا، مشيرًا إلى أن كل ما يحتاجونه حاليًا هو الوقت وتفهم الجمهور ودعمه الكامل.