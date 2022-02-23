متسلحًا بزيدان .. باريس يتحرك لضم رونالدو!

يفكر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في تفجير مفاجأة من العيار الثقيل في سوق الانتقالات، عبر التحرك للتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

رونالدو عاد إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي بعد 12 عامًا على رحيله عن ملعب "أولد ترافورد"، من أجل إنعاش حظوظ "الشياطين الحمر" في المنافسة على الألقاب.

لكن ورغم جهود رونالدو، إلا أن مانشستر يونايتد يعاني بشدة في الدوري الإنجليزي، ويقترب من الخروج خالي الوفاض بدون أي لقب في الموسم الحالي.

كيف جاء ارتباط رونالدو بالانتقال إلى باريس؟

حسب موقع "90min" الإنجليزي، فإن جورج مينديش وكيل أعمال رونالدو كان يجيب مؤخرًا على استفسارات من جميع أنحاء العالم عن وضع النجم البرتغالي.

وكان من بين تلك الاستفسارات واحد من باريس سان جيرمان، الذي تساءل عن إمكانية التعاقد مع رونالدو.

لماذا يريد باريس التعاقد مع رونالدو؟

وحسب المصدر نفسه، فإن باريس سان جيرمان يريد أن يرى رونالدو يكمل مثلثًا هجوميًا تاريخيًا في "حديقة الأمراء".

وإذا ما تمكن باريس سان جيرمان من إتمام الصفقة، فإن رونالدو سيلعب إلى جوار غريمه الأزلي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار.

كيف سيتعاقد باريس مع رونالدو؟

ترغب شركة قطر للاستثمارات الرياضية، مالكة باريس سان جيرمان، على تعزيز اسم النادي بأفضل صورة ممكنة قبل انطلاق مونديال 2022.

وترى إدارة باريس سان جيرمان أن التعاقد مع رونالدو سيعزز هذه المكانة دون أدنى شك، بالنظر إلى الهالة الإعلامية التي يتمتع بها.

ويستعد باريس سان جيرمان لرحيل كيليان مبابي في نهاية الموسم، وعلى الرغم من أن هذا لا يعد أمرًا مثاليًا، إلا أن ضم رونالدو سيخفف هذه الضربة إلى حد ما، رغم تقدمه في العمر.

ما الذي قد يدعم باريس لإتمام الصفقة؟

قد يكون وصول زين الدين زيدان المحتمل لتدريب باريس سان جيرمان عاملًا هامًا في اقتراب رونالدو من "حديقة الأمراء".

ولم تتأثر العلاقة بين رونالدو وزيدان منذ رحيل البرتغالي عن ريال مدريد في 2018، واعترف البرتغالي قائلًا: "أحب العمل مع زيدان، أحب شخصيته".

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