متحدث النصر يثير الجدول حول صفقات العالمي في الصيف المقبل

النصر يسعى للحفاظ على لقب الدوري السعودي

تحدث سعود الصرامي المتحدث الرسمي لنادي النصر السعودي عن حقيقة مفاوضات العالمي مع الكثير من اللاعبين في الوقت الحالي.

وأشارت مؤخرًا بعض التقارير إلى مفاوضات بين سفيان فيجولي النجم الجزائري والنصر من أجل الانضمام له خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ونفى الصرامي مفاوضات النصر في الوقت الحالي مع أي لاعب وأطلق عليها بعض المفاوضات الوهمية وإنها من أجل الحصول على الشهرة.

وقال الصرامي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تطالعنا مواقع السوشيال ميديا عن ربط النصر بالتفاوض مع محترفين محلين وأجانب من فهد المولد و عبدالفتاح عسيري و بلهندة و دافيد لويز و أسماء أخري تظهر بين فترة و أخرى".

وأضاف: "المفاوضات الوهمية لن تنتهي لأن الباحثين عن الشهرة لا يجدونها إلا عند كبير العاصمة"، نافيًا المفاوضات المنتشرةً أخبارها.

ويمتلك النصر في الوقت الحالي على كتيبة محترفين مميزة على رأسهم عبدالرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط وجوليانو.