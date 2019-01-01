متحدث النصر في رسالة لأحدهم: انتصرتم في شتاء 2019 لأنكم لا تخافون الله!

هل هتان باهبري له علاقة برسالة عبد الله بن زنان؟

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أثار عبد الله بن زنان؛ المتحدث الرسمي باسم نادي النصر السعودي، الجدل برسالة غامضة وجهها لأحدهم، متهمًا إياهم بإتباع أساليب معينة للتفوق على العالمي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، مؤكدًا أنه سيكشف عديد الملفات خلال الفترة المقبلة.

بن زنان، كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رسالة إلى كبيرهم ومن يتبعه.. نعم انتصرتم في شتاء 2019 لسبب بسيط أنكم لا تخافون الله وبعدة أساليب تعرفونها وتملكونها".

وأضاف: "ولكن ..! لن تنتصروا دائمًا، فالدنيا يوم لك ويوم عليك، وهناك ملفات ستفتح قريبًا، وإن غدًا لناظره قريب..!".

رسالة إلى كبيرهم ومن يتبعه :

نعم انتصرتم في شتاء ٢٠١٩م لسبب بسيط أنكم لاتخافون الله وبعدة أساليب تعرفونها وتملكونها .

ولكن ..!

لن تنتصروا دائماً

فالدنيا يوم لك ويوم عليك

وهناك ملفات ستفتح قريباً

وإن غداً لناظره قريب ..! — عبدالله بن زنان (@bnznan) ٢ فبراير ٢٠١٩

وربط البعض بين تغريدة متحدث النصر وحديث هتان باهبري؛ المنضم حديثًا إلى صفوف الهلال، والذي فضل الانتقال للزعيم رغم أن المقابل المادي للعالمي كان أكبر، في صفقة تكفل بها الأمير وليد بن طلال.

الخيبري للجمهور: أعدكم بالقتال لتبقى راية النصر مرفوعة

هتان انتقل للهلال قادمًا من الشباب، وبعقد مدته ثلاثة مواسم، لكنه كشف عن محاولات ملحة لإثنائه عن قرار قبل التوقيع بساعات.

وكشف اللاعب عن مجئ ثلاثة أشخاص لمنزله، لمحاولة اقتدائه إلى مكان ما، بطريقة ملحة، لكنه هرب منهم إلى أحد الفنادق. (طالع التفاصيل)

ونفى باهبري أنه تكون هذه محاولة لاختطافه، موضحًا أنها فقط كانت محاولة لإخراجه من المنزل بإلحاح شديد وليس اختطاف. (طالع التفاصيل)