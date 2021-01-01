متحدث النصر السابق: "موسم حمدالله مثل الوداعية .. والأجانب سبب التراجع"

حمدالله يقدم مستوى متراجع في الموسم الحالي مع النصر

تحدث سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، عن تراجع أداء المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم العالمي في الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين.

النصر بدء بشكل متراجع في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن يحدث ألين هورفات المدير الفني الحالي تطور كبير في أداء الفريق.

وقال الصرامي في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الحصاد الرياضي": "حمدالله غير جاد في خوض الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين مع النصر".

وأضاف المتحدث الرسمي السابق للنصر قائلًا: "دائمًا حمدالله في الموسم الثالث له في أي فريق ينضم له، يكون بمثابة موسم الوداع"، مشيرًا إلى إمكانية رحيله.

وتابع الصرامي حديثه قائلًا: "من ساهم في تراجع مستوى الهلال والنصر في الموسم الحالي هو تراجع مستوى اللاعبين الأجانب".

النصر يتواجد في المركز السابع برصيد 25 نقطة بعد تحقيق الفوز في 7 مباريات من 18 وتعادل في 4 وتلقى 7 هزائم.