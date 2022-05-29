متجاهلاً ميسي ومبابي .. نيمار يختار نجم ريال مدريد الأفضل في العالم!

نيمار يختار اللاعب الأفضل في العالم

أجرى نيمار دا سيلفا مهاجم نادي باريس سان جيرمان مقابلة مع قناة "TNT " البرازيلية، وكشف خلالها النجم البرازيلي عن رأيه في أفضل لاعب هذا الموسم.

نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، تجاهل زملائه في الفريق عندما سأل عن أفضل لاعب في العالم بالوقت الحالي، حيث اختار مواطنه فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

فينيسيوس جونيور قاد ريال مدريد، للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة ال14 في تاريخ النادي الملكي، بعد هدفه في شباك ليفربول في اللقاء الذي أنتهي بهدف دون رد لصالح اللوس بلانكوس.

نيمار: فينيسيوس أفضل لاعب في العالم

وصرح نيمار خلال المقابلة التليفزيونية: "لقد شاهدت مباريات قليلة هذا الموسم، ومما رأيته مبابي قدم موسمًا رائعًا وكذلك بنزيما، لكن فينيسيوس جونيور هو الأفضل".

اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا تألق هذا الموسم بقميص ريال مدريد حيث سجل 22 هدفًا ولديه 20 تمريرة حاسمة في 52 مباراة بجميع المسابقات.

بنزيما يكشف كيف تطور فينيسيوس

عانى اللاعب البرازيلي الدولى في مواسمه الثلاثة الأولى بقميص ريال مدريد، بسبب افتقاره إلى الكفاءة في إنهاء الهجمات أمام المرمى لكن شهد الموسم الحالى طفرة في أدائه تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وكشف كريم بنزيما في حوار سابق مع قناة "RMC Sport" الفرنسية كيف تحولت مسيرة فينيسيوس قائلًا: "فييني صغير في السن ولكن ليس على أرض الملعب، لديه أكثر من 100 مباراة".

وأضاف: "لا أحد يتحدث عن فينيسيوس كأفضل لاعب في العالم لكنه من بين أفضل خمسة لاعبين".

وأردف النجم الفرنسي: "إنه يفعل كل شيء يجب أن يركز على المباراة لأنه يستطيع الفوز بمفرده لقد تحدثت كثيرًا معه وعلى أرض الملعب أيضًا يمكن أن يكون أكثر حسماً إذا ركز بشكل أفضل، يمكنه تسجيل المزيد من الأهداف وتقديم المزيد من التمريرات".

فينيسيوس جونيور في 4 مواسم بقميص ريال مدريد، حصد بطولة دوري أبطال مرة وحيدة، والدوري الإسباني مرتين وكأس السوبر الإسباني مرتين وبطولة كأس العالم للأندية مرة وحيدة.

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