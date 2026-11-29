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أكد جود بيلينجهام أنه لم يتحايل على الحكم بعد طرده في خسارة ريال مدريد المفاجئة 2-1 أمام ألافيس. وقال لاعب وسط إنجلترا إنه «متأكد بنسبة 100% من حدوث احتكاك»، وتساءل عن سبب عدم عرض زاوية تصوير مهمة على الحكم، مع تحمله مسؤولية «الموقفين السخيفين» اللذين سيحرمانه من المشاركة في مباراة الأربعاء أمام ريال سوسييداد.

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بيلينجهام يرد على اتهامه بالتحايل

نفى بيلينجهام تحايله على الحكم خلال خسارة ريال مدريد 2-1 أمام ألافيس يوم السبت. وتلقى اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا إنذارًا للاعتراض في الدقيقة 74، ثم بطاقة صفراء ثانية بداعي التمثيل بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 88.

وكان ريال مدريد يبحث عن هدف التعادل بعدما تأخر 2-0، قبل أن يصنع بيلينجهام هدف كيليان مبابي في الدقيقة 69. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي نقلته BBC Sport، كتب بيلينجهام: «أشعر بخيبة أمل شديدة بسبب نتيجة الأمس، وأشعر أنني حرمت الفريق، بطردي، من فرصة القتال من أجل العودة في الدقائق المتبقية من المباراة».

«زاوية التصوير من الخلف تثبت ذلك»

وتابع بيلينجهام: «فيما يتعلق بالواقعة، أنا متأكد بنسبة 100% من حدوث احتكاك بركبتي وفخذي، وأرى أن زاوية التصوير من الخلف تثبت ذلك. لا أعرف تمامًا لماذا لم تُعرض تلك الزاوية على شاشة الحكم.

«ربما لو شاهد الحكم تلك الزاوية لقرر أن احتكاكًا قد حدث، لكنه لا يكفي لاحتساب ركلة جزاء، وهذا قرار مفهوم. لكن من غير المرجح حينها أن يمنحني بطاقة صفراء ثانية بداعي التحايل، وبالتالي أغيب عن المباراة المهمة أمام سوسييداد هذا الأسبوع».

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بيلينجهام يتحمل المسؤولية

وحرص نجم إنجلترا على التأكيد أنه لا يوجه اللوم إلى أحد، مضيفًا: «أردت فقط توضيح وجهة نظري دون أي نية لإلقاء اللوم على أحد أو إثارة ضجة، وأتحمل المسؤولية كاملة عن وضعي نفسي في موقفين سخيفين أديا إلى طردي».

وكان جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد، قد دافع عن لاعب وسطه عقب مباراة مساء السبت، مهاجمًا الحكم سيزار سوتو جرادو، ومعتبرًا أنه «يحب إظهار سلطته».

بيلينجهام يغيب عن مواجهة ريال سوسييداد

وكانت هذه أول هزيمة لريال مدريد في 11 مباراة، وتركته في المركز الثالث بالدوري الإسباني خلف برشلونة وأتلتيكو مدريد. ويتعين على مورينيو الآن إيجاد طريقة للعودة إلى الانتصارات دون بيلينجهام عندما يحل فريقه ضيفًا على ريال سوسييداد يوم الأربعاء.