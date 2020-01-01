متاعب زيدان تزداد .. خروج راموس مصابًا أمام ألمانيا

أزمة جديدة في ريال مدريد

تعرض سيرخيو راموس، قائد منتخب إسبانيا وريال مدريد، إلى إصابة في لقاء ألمانيا بالجولة الأخيرة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

راموس كسر رقم جانلويجي بوفون كأكثر لاعب مشاركة مع فريق أوروبي في جميع المسابقات بواقع 178 مباراة باللعب ضد ألمانيا.

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وكان راموس قد تعرض لإصابة قبل شهر تقريبًا أدت لحرمانه من المشاركة أمام شاختار الأوكراني في انطلاق دوري أبطال أوروبا.

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وفي الدقيقة 43 من الشوط الأول خرج راموس بديلًا بعد تأثره بالإصابة على مستوى العضلة الخلفية مما يشير لغيابه عن مواجهة فياريال في الدوري الإسباني.

ويعاني ريال مدريد على صعيد الليجا بعد الخسارة 4-1 أمام فالنسيا قبل التوقف الدولي، كما أنّ لديه العديد من الخصوم الصعبة في الفترة المقبلة.

كما خرج رافائيل فاران بين شوطي لقاء فرنسا والسويد بعد شعوره ببعض الآلام دون الكشف عن نوعية الإصابة.

ويحتاج زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، إلى جهود الجميع خلال فترة ما بعد التوقف وبالأخص في دوري أبطال أوروبا، إذ يمتلك الملكي 4 نقاط فقط في أول 3 مباريات ولديه مواجهة صعبة ضد إنتر في إيطاليا.

جدير بالذكر أنّ راموس في مفاوضات معقدة مع ريال مدريد لتمديد عقده مع الفريق، إذ ينتهي التعاقد معه في يونيو 2021.

وتشير التقارير إلى رغبة يوفنتوس وباريس سان جيرمان في الحصول على خدمات القائد خلال الصيف المقبل بالمجان.