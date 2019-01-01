مبلغ خرافي لاستغناء بيراميدز عن كينو

كينو من أفضل لاعبي الدوري المصري في الفترة الأخيرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن شروط نادي بيراميدز للاستغناء عن البرازيلي ماركوس كينو جناح الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقدم كينو موسمًا رائعًا مع بيراميدز، مما لفت الأنظار إليه من أبرز الأندية العربية، وجعلته هدفًا للكثير مما أصبح متوقع دخول أكثر من طرف في التفاوض معه.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم السبت، أن اللاعب استقر على الرحيل من بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت التقارير أن نادي بالميراس البرازيلي كان يرغب في استعادة كينو لولا مغالاة بيراميدز في الطلبات المالية حالت دون ذلك.

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وأوضحت بعض التقارير أن بيراميدز يرغب في الحصول على ما يقرب من 10 ملايين دولار للاستغناء عن كينو خلال الصيف المقبل.

وتمكن بيراميدز في فرض أسلوبه على الكبار في الدوري المصري الممتاز في أول مواسمه في زيه الجديد بعد الكثير من الصفقات القوية.