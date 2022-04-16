"مبروك الصدارة" .. رسالة العارضي تثير جمهور ميلان

بعث الرئيس التنفيذي لمجموعة "إنفستكورب" التي تم ربطها بشراء ميلان ومقرها البحرين برسالة خاصة للفريق وجمهوره عقب لقاء جنوى بالدوري الإيطالي.

ميلان انتصر مساء الجمعة على جنوى بهدفين نظيفين ليستعيد صدارة ترتيب الدوري الإيطالي التي فقدها لدقائق معدودة عقب انتصار ملاحقه إنتر 3-1 على سبيزيا.

وسيطرت بالأمس أنباء المفاوضات بين "إليوت" المالكة للنادي حالياً و"إنفستكورب" التي كشفت عنها وكالة "رويترز". اقرأ هنا.

رسالة خاصة من الرئيس التنفيذي ل"إنفستكورب"

وعقب المباراة، نشر محمد محفوظ العارضي، الرئيس التنفيذي للشركة الاستثمارية التي تتخذ البحرين مقراً لها رسالة خاصة لميلان وجماهيره.

وكتب العارضي: "التهنئة لميلان على العودة لقمة الترتيب، عيد فصح سعيد للجميع في النادي ولجماهيره وكل من يحتفل بالمناسبة"، الرسالة التي اعتبرها جمهور ميلان تلميح لاقتراب إتمام الصفقة.

Congratulations to #ACMilan back on top of the italian league. Happy Easter to the club, it’s fans and everyone observing this occasion #SempreMilan — محمد محفوظ العارضي (@MMAlardhi) April 16, 2022

ما هي شركة "إنفستكورب" المهتمة بشراء ميلان؟

"إنفستكورب" شركة تعمل في مجال الاستثمار ومساعدة رجال الأعمال والشركات في التمويل، وتتخذ البحرين مقراً أساسياً لها ولكن تملك 13 فرعاً في عدة مدن منها الرياض والدوحة.

الشركة التي تأسست في 1982 تعمل في عدة مجالات مثل العقارات ومشروعات البنية التحتية والمجوهرات، وتملك عدة مجالات للأعمال في إيطاليا، إذ سبق لها الاستثمار في علامة "جوتشي" الشهيرة للأزياء، بالإضافة إلى "ريفا" و"داينيزي".

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