مبالغ ضخمة .. بيكيه وبوسكيتس يمنعان برشلونة من تفعيل الرافعة الرابعة!

النجمان المخضرمان يوافقان على التنازل

بعد سلسلة من الاجتماعات المثمرة بين إدارة برشلونة والثنائي جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس، تم الاتفاق على خفض رواتبهما أو تأجيلها حتى يتمكن النادي من تسجيل التعاقدات الجديدة وتجنب القيام برافعة افتصادية رابعة.

برشلونة يعتبر أكثر الفرق نشاطًا في أوروبا هذا الصيف، بعد التعاقد مع أندرياس كريستنسن وفرانك كيسييه وروبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وجول كوندي، لدعم تشكيل المدرب تشافي هيرنانديز.

الأمور لم تكن سهلة على برشلونة، حيث اضطر النادي إلى عملية الراوفع الاقتصادية الثلاثية ببيع بعض أصول النادي للحصول على 600 مليون يورو بطريقة غير عادية لإنعاش خزائنه.

ومع ذلك قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن هذه العمليات لن تكون كافية لتمكين برشلونة من تسجيل جميع التعاقدات التي قام بها بالإضافة لتسجيل لاعبه عثمان ديمبيلي الذي جدد عقده مؤخرًا.

وأشارت الصحيفة إلى قيام برشلونة بالاجتماع مع بوسكيتس وبيكيه يوم الأربعاء الماضي على حدة لكل منهما، للتعرف على رأيهما في التنازل لمساعدة النادي.

وشمل الاجتماع حضور ماتيو أليماني مدير كرة القدم بشكل سريع مع الثنائي، بينما كان هناك عشاء بين بيكيه وجوان لابورتا رئيس النادي ونائبه رافا يوستي بالإضافة لوكيل النجم المخضرم.

وفي كلتا الحالتين أظهر كل من بوسكيتس وبيكيه استعدادهما لتخفيض رواتبهما أو تأجيلها، لمساعدة النادي على تجنب أي مشكلة بخصوص اللعب المالي النظيف.

وفي سياق متصل قالت شبكة "ARA Esports" الإسبانية إن قيمة مستحقات بيكيه وصلت إلى 53 مليون يورو، ما بين مستحقات متأخرة ورواتب للموسم القادم.

جدير بالذكر أن بيكيه الذي قد يفقد مكانه الأساسي مع برشلونة الموسم القادم بعد قدوم جول كوندي، سبق أن وافق على تأجيل جزء من راتبه لعدة سنوات الصيف الماضي، حتى يتمكن النادي الكتالوني من تسجيل الثنائي ممفيس ديباي وإريك جارسيا.