على الجانب الآخر يعيش فريق نيوكاسل أيامًا لا يحسد عليها منذ انطلاقة الدوري، فحتى الآن وبعد مرور 36 جولة جمع الفريق 42 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل فى 9 مبارايات، بينما تلقى 16 هزيمة في البريميرليج، ويحتل الفريق المركز الثالث عشر وبفارق نقطة عن كريستال بالاس صاحب المركز الثاني عشر.
يدخل الريدز هذا اللقاء وهو قادم من هزيمة قاسية بثلاثية نظيفة امام برشلونة الإسباني فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أما محليًا ظل زملاء محمد صلاح فى المركز الثاني برصيد 91 نقطة بفارق نقطة عن السيتي المتصدر حتي الآن جدول الترتيب برصيد 92، فحتى الآن خاض أبناء يورجن كلوب 36 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 28 مباراة، وتعادل في سبع، وتلقي هزيمة واحدة فقط