مدونة حية

نابولي ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة دوري أبطال أوروبا

تابع تغطية مباشرة لمباراة نابولي ضد ليفربول في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2022-2023

محدث
التعليقات (0)
Napoli Vs Liverpool, UEFA Champions League
Getty Images

2022-09-07T19:10:00.000Z

10' ليفربول يحاول الدخول في أجواء اللقاء والضغط على نابولي بعد البداية الهزيلة في المباراة.

جووووووووووووووووووووول .. نابولي يسجل الهدف الأول

2022-09-07T19:05:26.914Z

5' جووووووووووووووووول، نابولي يفتتح التسجيل من علامة الجزاء، عن طريق جيلينسكي.

بداية نارية

2022-09-07T19:01:37.450Z

1' خطأ فادح من أليسون بيكر بخروج غير مبرر من مرماه كاد يكلف ليفربول استقبال الهدف الأول، لكن فيكتور أوسيمين لم يستغل الفرصة، وسدد الكرة في القائم.

انطلاق المباراة

2022-09-07T19:00:00.000Z

تشكيل ليفربول ضد نابولي

2022-09-07T18:06:40.000Z

وسوف يعتمد يورجن كلوب على العناصر الآتية:

الخطة: 4-3-3

أليسون

ترنت ألكساندر آرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون

هارفي إيليوت - فابينيو - جيمس ميلنر

محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو - لويس دياز

تشكيل نابولي ضد ليفربول

2022-09-07T17:59:36.000Z

قرر لوتشيانو سباليتي الاعتماد على التشكيل الآتي:

الخطة: 4-2-3-1

أليكس ميريت

جيوفاني دي لورينزو - كيم مين جاي - أمير رحماني - ماتياس أوليفيرا

ستانيسلاف لوبوتكا - زامبو أنجوسيا

خفيتشا كفاراتسخيليا - بيوتر جيلينسكي - ماتيو بوليتانو

فيكتور أوسيمين

2022-09-07T17:50:22.000Z

أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تجمع بين نابولي وليفربول على ملعب "دييجو مارادونا".

ليفربول يدخل المباراة وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية، تضمن له بداية قوية في دور المجموعات، خاصة وأنه أحد الأبطال التاريخيين للبطولة، بعد أن حصد سبعة ألقاب.

أما نابولي، فيعلم أن البداية الجيدة على أرضه ستكون مثالية من أجل تجنب الدخول في حسابات معقدة في المجموعة.

المجموعة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، تضم إلى جانب نابولي وليفربول، فريقي أياكس الهولندي، ورينجرز الاسكتلندي.