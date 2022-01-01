نابولي ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة دوري أبطال أوروبا

أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تجمع بين نابولي وليفربول على ملعب "دييجو مارادونا".

ليفربول يدخل المباراة وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية، تضمن له بداية قوية في دور المجموعات، خاصة وأنه أحد الأبطال التاريخيين للبطولة، بعد أن حصد سبعة ألقاب.

أما نابولي، فيعلم أن البداية الجيدة على أرضه ستكون مثالية من أجل تجنب الدخول في حسابات معقدة في المجموعة.

المجموعة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، تضم إلى جانب نابولي وليفربول، فريقي أياكس الهولندي، ورينجرز الاسكتلندي.