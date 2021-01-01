محدث | دوري السوبرليج .. آخر أخبار البطولة وكل ما تريد معرفته عن الصراع بين الأندية والاتحادات

أصدر بوروسيا دورتموند بياناً أكد فيه رفضه فكرة السوبرليج والمشاركة فيها، وأكد يواخيم فاتسكه، مدير النادي، في البيان أن ناديه يتشارك مع بايرن ميونخ في رفض الفكرة.

لايبزيج هو الآخر بحسب "سكاي" رفض المشاركة في المسابقة المؤسسة من قبار الكارة.