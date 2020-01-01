محدث | كل تطورات رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة

تقارير - ميسي يتصل بجوارديولا ويحاول إقناع نيمار بالانضمام لمانشستر سيتي
أفادت تقارير صحفية إسبانية أن ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة قد تواصل بالفعل مع مدربه السابق بيب جوارديولا في الأيام الماضية ليطلب منه الانضمام إليه في مانشستر سيتي.
الصحفي خورخي نيكولا، ادّعى في تغريدة عبر تويتر أن ميسي بعدها تواصل مع نيمار من أجل إقناعه بالانضمام إليه وجوارديولا في مانشستر سيتي.
شقيق سواريز يثير الجدل
كتب شقيق لويس سواريز عبر تويتر "الأمور تتحسن وستتحسن" في إشارة إلى ما يحدث في برشلونة.
Se puso bueno esto y se pondrá mejor 😀🤫— paolo suarez (@psuarez80) August 25, 2020
البعض أرجع الأمر إلى أن رحيل ميسي قد تكون تمثيلية في سبيل الضغط على الإدارة الحالية للاستقالة.
باريس سان جيرمان من ضمن المهتمين بتوقيع ميسي
ميسي رحل بسبب سواريز
تقول بعض الأنباء من الصحف الإسبانية أن جزءًا كبيرًا من قرار ميسي بمغادرة برشلونة يرجع إلى المعاملة غير اللائقة التي تلقاها صديقه المقرب لويس سواريز في الأيام الماضية.
رونالد كومان، مدرب البرسا الجديد، اتصل بالدولي الأوروجوياني وأبلغه أنه خارج حساباته، بينما سعى النادي إلى إنهاء عقد اللاعب من طرف واحد، مما أغضب ميسي كثيرًا.
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لويس فيجو معلقًا على رحيل ميسي: لحظة تاريخية
وصف أسطورة كرة القدم البرتغالية ونجم برشلونة وريال مدريد السابق لويس فيجو قرار ليونيل ميسي بالرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني باللحظة التاريخية.التفاصيل كاملة من هنا
بارتوميو يخرج عن صمته وينفي الاستقالة
نفى جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الاستقالة من منصبه مؤكدًا أنه لن يقم بهذه الخطوة في الوقت الحالي كما تحدثت بعض التقارير.
بارتوميو علق على تلك الأخبار من خلال صحيفة سبورت الكتالونية حيث أكد أنه لن يستقيل كما أشيع وأن كل هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة.
رئيس برشلونة السابق يعلن فشل خطط ميسي من أجل الرحيل
قال خوان جاسبارت الرئيس السابق لنادي برشلونة إن القانون سيمنع ميسي من المغادرة، وأنه سيكون مجبرًا على البقاء مع برشلونة حتى نهاية عقده صيف العام المقبل.
وأضاف: "لقد قرأت عقد ميسي والأمور واضحة، البند الذي يحاول استخدامه انتهت صلاحيته في الثلاثين من يونيو الماضي ولا يمكن تغيير ذلك"
تقارير .. بارتوميو يخسر الحرب مع ميسي ويقرر الاستقالة
يبدو أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة قرر الاستسلام مبكرًا في حربه مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي قرر الرحيل عن صفوف الفريق وقلب الأمور رأسًا على عقب.
وقالت تي واي سي الأرجنتينية إن بارتوميو قد قرر الاستقالة أمام موجة الغضب بعدما أبلغ ليونيل ميسي برشلونة برغبته في مغادرة النادي هذا الصيف.
فيديو | تجمعات جماهيرية وروائح شغب خارج كامب نو اعتراضًا على رحيل ميسي
تجمعت جماهير برشلونة خارج ملعب كامب نو ويبدو أن هناك أحداث شغب متوقعة تعبيرًا عن سخطهم تجاه إدارة الفريق التي لن تنجح في إدارة ملف ليونيل ميسي.
ويتواجد رجال الأمن في محيط التجمعات الجماهيرية تحسبًا لأي شيء قد تنتجه موجة الغضب الجماهيري التي من المتوقع أن تحتد في الساعات المقبلة.
كيف يرحل ميسي مجانًا عن برشلونة رغم الشرط الجزائي؟
تركي آل الشيخ يقرّب ميسي من مانشستر يونايتد!
أعلن المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني والمستثمر في عالم كرة القدم أنه يتمنى انتقال ليونيل ميسي إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.التفاصيل كاملة من هنا
تحليل: ميسي يقرر ترك برشلونة .. إلى أحضان جوارديولا أم تحدي رونالدو؟
وسط هذه الأخبار التي تفيد بأن العلاقة بين ميسي وبرشلونة وصلت إلى حائط سد وأنه سيرحل بالفعل، يبدو أن هناك أكثر من وجهة محتملة، ولكن 4 وجهات تحديدًا هي من تتصدر المشهد منطقيًا، طالع أيهم يُناسب الليو من هنا
بويول يدعم رحيل ميسي وسواريز يوافقه
دعم كارليس بويول قائد نادي برشلونة السابق موقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعدما قرر الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني وأخبر النادي بذلك.
وكتب بويول في تغريدته: "الاحترام والإعجاب يا ليو، كل دعمي يا صديقي" وعلق لويس سواريز بتصفيقات في رد له عبر تويتر أيضًا على تغريدة القائد السابق للفريق الكتالوني.التفاصيل كاملة من هنا
ردود فعل الجماهير على قرار رحيل ميسي
صدمة كبيرة صاحبت أنباء رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة، فلا يمكن تخيل النادي الكتالوني بدون البرغوث، ولا يمكن تخيل الأرجنتيني بقميص آخر غير قميص العملاق الكتالوني.
الحديث الآن بات كله عن خطوات ميسي القادمة وكيف سيعيش برشلونة بعد نهاية حقبة الليو مبكرًا عن الأوان المتوقع، مع هجوم ضارٍ متوقع على إدارة البلوجرانا لتسببها في الرحيل السريع لأسطورة كامب نو.
رد الفعل الأول من إدارة برشلونة على قرار ميسي بالرحيل.. المحكمة!
التقارير الجديدة تقول أن معركة قانونية ستنشب بين ميسي وإدارة برشلونة بسبب هذا الشرط الجزائي، حيث سيلجأ النادي للمحكمة لتأكيده ومنع انتقاله بأقل من القيمة الموجودة فيه.
ميسي يبلغ برشلونة برحيله عن الفريق
قالت صحيفة ماركا الإسبانية وتي واي سي الأرجنتينية إن ليونيل ميسي قد أبلغ برشلونة برغبته في مغادرة النادي هذا الصيف.
وحسب ماركا فإن ميسي قد أرسل رسالة للنادي عبر الفاكس يعبر فيها عن رغبته في تنفيذ البند المنصوص عليه في عقده والذي بموجبه يمكنه مغادرة النادي من جانب واحد في نهاية الموسم الحالي.
ويمتلك الدولي الأرجنتيني شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته 700 مليون يورو، ويمكنه المغادرة مجانًا الصيف المقبل بنهاية عقده، وسط ترقب العديد من الأندية حول العالم.