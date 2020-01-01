محدث - أخبار يوفنتوس في سوق الانتقالات الشتوية 2020

يوفنتوس يرغب بقطع إعارة لوكا بيلجريني
يفكر يوفنتوس جديًا في قطع إعارة لوكا بيلجريني من كالياري هذا الشهر، من أجل أن يصبح متاحًا للمشاركة مع الفريق بقيادة ماوريسيو ساري في ما تبقى من مباريات الموسم الحالي، لأنه يرى أنه بحاجة إليه في الوقت الراهن.
أكدت تقارير كورييري تورينو أن يوفنتوس سيفاوض كالياري من أجل قطع إعارة اللاعب في الشهر الحالي، خاصًة وأن دي تشيليو قد يرحل عن البيانكونيري في سوق انتقالات يناير في حال وصول عرض مناسب للطرفين.
يوفنتوس يرفض عرض باريس سان جيرمان لضم تشان
حاول يوفنتوس التخلص من الألماني إيمري تشان في سوق الانتقالات الحالي، خاصًة وأن اللاعب الألماني لم يقنع المدرب ماوريسيو ساري، وقام بعرضه على باريس سان جيرمان ولكن المفاوضات لم تُكلل بالنجاح بين الطرفين.
طبقًا لمصادر كورييري تورينو فإن الفريق الفرنسي طالب بإدراج دي تشيليو ضمن الصفقة أيضًا، وهو ما رفضه المدير الرياضي باراتيتشي لتتوقف المفاوضات بين الطرفين، ويتجه اليوفي للإبقاء على اللاعب حتى نهاية الموسم.
إيمري تشان قد يستمر مع يوفنتوس لنهاية الموسم
أبدى الألماني إيمري تشان انزعاجه من عدم اختياره من قبل ماوريسيو ساري في قائمة الفريق بمسابقة دوري أبطال أوروبا، ليطالب نجم ليفربول السابق بالرحيل عن صفوف البيانكونيري في سوق الانتقالات الشتوية التي بدأت منذ أيام قليلة.
أكدت مصادر كورييري ديلو سبورت بإن تشان وعلى الرغم أنه خارج حسابات ساري إلا أنه قد يستمر مع يوفنتوس حتى نهاية الموسم، بسبب صعوبة تعويضه في الشهر الحالي وعدم وصول عرض مغري ومقنع للتفريط فيه.
يوفنتوس يعمل على إعادة بوجبا مرة أخرى
هل يعود الفرنسي للبيانكونيري
يحلم يوفنتوس بإعادة بول بوجبا مرة أخرى إلى الفريق، بعد أن عبر اللاعب عن رغبته في ترك فريقه الحالي مانشستر يونايتد، بعد أن أثار الكثير من المشاكل منذ تواجد جوزيه مورينيو، ناهيك عن ابتعاد الشياطين الحمر عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا.
أشارت مصادر موقع "بيانكونيري" بإن التواصل مع ممثلي اللاعب مستمر بين باراتيشي ورايولا من أجل التعاقد معه مجددًا، ومن المتوقع أن ينقض اليوفي على اللاعب في الصيف القادم ولكنها لن تكون صفقة مجانية هذه المرة!.
يوفنتوس يرفض بيع ديميرال في يناير
رفض يوفنتوس كل العروض التي تلقاها من أجل المدافع التركي مريح ديميرال، حيث جذب اللاعب انتباه العديد من الأندية الإنجليزية والألمانية، بعد أن شارك في الفترة الأخيرة كأساسي واستطاع إثبات قدراته ليضطر ساري للاعتماد عليه.
انضم التركي للبيانكونيري في الصيف الماضي، ولكن مع نجاح الفريق في ضم دي ليخت، كانت أندية ليستر سيتي ودورتموند تظن أن يوفنتوس سيوافق على بيعه، ولكن بحسب سكاي سبورتس تم رفض كافة العروض ولن يرحل في يناير.