محدث - أخبار يوفنتوس في سوق الانتقالات الشتوية 2020

يفكر يوفنتوس جديًا في قطع إعارة لوكا بيلجريني من كالياري هذا الشهر، من أجل أن يصبح متاحًا للمشاركة مع الفريق بقيادة ماوريسيو ساري في ما تبقى من مباريات الموسم الحالي، لأنه يرى أنه بحاجة إليه في الوقت الراهن.

أكدت تقارير كورييري تورينو أن يوفنتوس سيفاوض كالياري من أجل قطع إعارة اللاعب في الشهر الحالي، خاصًة وأن دي تشيليو قد يرحل عن البيانكونيري في سوق انتقالات يناير في حال وصول عرض مناسب للطرفين.