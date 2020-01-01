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محدث - أخبار ليفربول في سوق الانتقالات الشتوية 2020

تعرف على أخبار انتقالات ليفربول في سوق انتقالات يناير 2020، والذي بدأه يورجن كلوب بضم مينامينو من سالزبورج، وما هي آخر أخبار الريدز في الميركاتو؟

محدث
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Getty Images

صفقة ألمانية جديدة تلوح في الأفق لصالح ليفربول

2020-01-05T18:37:28Z

يبدو أن المدير الفني لنادي ليفربول يورجن كلوب يُركز على تدعيم دكة البدلاء بشكل جيد تجنباً لإرهاق اللاعبين المحتمل خلال الفترة القادمة مع صعوبة اللقاءات سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.

ولذلك يتضح أن هناك تفكير كبير في التعاقد مع النجم الألماني دراكسلر الذي يرغب في الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان لخروجه من تخطيطات المدير الفني توماس توخيل، بينما سيكون اللاعب إختيار ممتاز لكلوب لقدرة اللاعب على التواجد في عدة مراكز سواء هجومية أو بوسط الملعب.

يورجن كلوب يضع أنظاره على نجم إنجلترا الشاب في الدوري الهولندي

2020-01-05T18:35:56Z

أوضحت صحيفة ميرور الإنجليزية حول مراقبة كشافين نادي ليفربول بأمر من المدرب الألماني يورجن كلوب للاعب الإنجليزي ماكس كلارك المحترف في صفوف نادي فيتيسه الهولندي حيثُ يبلغ من العمر23 عاماً.

النجم الشاب تحدثت عنه الصحافة الهولندية بأنه سيكون له شأن كبير خاصة مع مشاركاته المميزة مع منتخبات الشباب الإنجليزية بشكل مستمر بالإضافة إلى حجزه مكان رئيسي في تشكيلة الفريق الهولندي، حيث لعب 17 مباراة نجح في إحراز هدف وصناعة 3 أهداف

ومن الواضح أن هناك رغبة من جانب مسؤلي الريدز في التعاقد معه في الميركاتو الشتوي مع تمديد إعارته في الدوري الهولندي استعداداً لضمه في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع لالانا

2020-01-05T18:32:32Z

يرغب نادي باريس سان جيرمان بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل في التعاقد مع النجم الإنجليزي آدم لالانا خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية الحالية مستغلاً ابتعاد اللاعب عن المشاركة كثيراً مع الفريق خلال الفترة الحالية.

ومن جانب اخر ذكرت عدة صحف إنجليزية رفض كلوب التام التفريط في أي لاعب الفريق خوفاً من الإصابات المحتملة مع ضغط المباريات خلال الفترة المقبلة خاصة أن نادي ليفربول ينافس على ثلاثة جبهات على الأقل وهم: الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى كأس إنجلترا، ومازالت المفاوضات جارية بين الأطراف الثلاثة.

الجدير بالذكر أن لالانا سينتهي عقده في الصيف المُقبل مما سيجعله يرحل مجاناً دون أي إستفادة مالية للريدز.

ريال مدريد يضغط على وكلاء ساديو ماني

2020-01-05T18:24:10Z

هل يرحل السنغالي للملكي في سوق الانتقالات الشتوية 2020؟

يحاول نادي ريال مدريد تكثيف مفاوضاته مع النجم السنغالي ساديو ماني للتعاقد معه خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية الحالية لتعزيز قوة الفريق هجومياً بعد التأثر الكبير لرحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ماني يعتبر واحداً من أهم اللاعبين الهجوميين حالياً حيث يمتلك الكثير من المهاراة وحاسة التهديدف الممتازة التي ستساعد زيدان كثيراً فيما تبقى من الموسم.

في المقابل يحاول يورجن كلوب الحفاظ على القوام الأساسي للفريق لموسم اخر على الأقل وهو ما يعرف صعوبته جداً في ظل العروض الكبيرة التي تنهمر على نجميه محمد صلاح وماني، ولم تنجح محاولات النادي الملكي حتى الان مع السنغالي الذي يضع كامل تركيزه مع بطل أوروبا لتحقيق المجد الأكبر في تاريخ النادي وهو الفوز بالدوري الإنجليزي.

Getty Images

ليفربول يترقب تطور ثنائي نورويتش سيتي

2020-01-05T18:21:48Z

بدأ ليفربول بالتخطيط لصفقات الصيف القادم، ويضع من بين أولوياته التعاقد مع بديل للخط الهجومي وللظهير الأيسر روبيرتسون والذي لا يوجد بديل له حاليًا، سوى ميلنر الذي يلعب في غير مركزه.

أشارت مصادر ذا أتلتيك بإن الريدز يترقبون تطور ثنائي نورويتش سيتي وهما الظهير الأيسر جمال لويس والأرجنتيني إيمي بوينديا والذي يمكنه اللعب كجناح أيمن وصانع ألعاب، ويعتبر من أكثر اللاعبين الذين صنعوا فرص محققة للتسجيل في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ليفربول ينافس تشيلسي على مدافع كالاريل يونايتد

2020-01-05T18:20:12Z

يسعى ليفربول للاستثمار في المواهب بأفضل شكل ممكن في المستقبل، بعد التطور الرهيب الذي وصل إليه أرنولد ليكون من أفضل لاعبي العالم في مركزه على الرغم أنه لم يكلف ناديه فلسًا واحدًا فقط، ومن المشجع تكرار التجربة خاصًة مع مدرب مثل كلوب.

قام ليفربول بضم كلا من هارفي إليوت وسيب فان دين برج في الصيف الماضي، وطبقًا لمصادر دايلي ميل فإن الريدز يتنافسون مع تشيلسي على ضم الواعد "جاراد برانثويت" مدافع كالاريل يونايتد، والذي يلعب مع الفريق الأول على الرغم أنه يبلغ من العمر 17 عامًا فقط.

ريال مدريد لازال يحلم بالتعاقد مع ماني

2020-01-05T18:19:56Z

يُصر ريال مدريد على التعاقد مع ساديو ماني بعد أن قدم أفضل مواسمه على الإطلاق في عام 2019، ومن قبل رحيل زيدان عن الملكي عقب نهاية ولايته الأولى كان يُخطط لضم السنغالي، وبمجرد عودته وضعه في حساباته مرة أخرى.

يخطط المرينجي لاحتمالية رحيل بيل الذي لم يعد مرغوبًا به من قبل المدرب الفرنسي، وطبقًا لمصادر لي سبورت 10 فإن زيدان تحدث مع اللاعب ولازال يحاول إقناعه بالانضمام لريال مدريد في الصيف المُقبل، ولكن اللاعب يبدو سعيدًا في ليفربول ومن الصعب أن يقبل كلوب بالتفريط فيه.

ليفربول يفكر في تفعيل الشرط الجزائي لمدافع إشبيلية

2020-01-05T18:19:40Z

يبدو أن ليفربول بدأ جديًا في التخطيط لسوق الانتقالات في الصيف المقبل، وقام بتحديد أهدافه والمراكز التي تحتاج إلى التدعيم، ومن بينها خط الدفاع مع احتمالية رحيل الكرواتي ديان لوفرين، والذي كان سيغادر في الصيف الماضي لروما .

أشارت مصادر ElDesmarque أن ليفربول يريد التعاقد مع البرازيلي دييجو كارلوس مدافع إشبيلية ، وينوي دفع قيمة الشرط الجزائي من أجل خطفه من مانشستر سيتي وتقدر قيمة هذا البند بحوالي 64 مليون جنيه إسترليني.

ليفربول مهتم بالتعاقد مع ماكس كلارك

2020-01-05T18:19:13Z

أبدى ليفربول اهتمامًا مفاجئًا بالتعاقد مع الإنجليزي ماكس كلارك لاعب فيتيسه آرنهيم ، وهناك احتمالية ليست بالضعيفة أن يتحرك بطل أوروبا لضمه في سوق الانتقالات الحالية، ليكون ثاني الصفقات بعد مينامينو.

أشارت مصادر صحيفة ميرور بإن ليفربول يرغب في ضم كلارك ظهير أيسر هال سيتي السابق، وذلك من أجل أن يكون بديلًا للأسكتلندي روبيرتسون الذي لا يوجد بديل له في الوقت الراهن مع اضرار كلوب للاعتماد على ميلنر في هذا المركز.