محدث - أخبار سوق الانتقالات في الدوريات العربية

الأهلي المصري يتراجع عن التعاقد مع المهاجم النيجيري
فايلر تغيرت حساباته
أكدت تقارير صحفية سويسرية صرف الأهلي المصري النظر عن التعاقد مع النيجيري بليسنج إليكي؛ مهاجم لوزيرن السويسري، إذ جمد المفاوضات بعدما لم يعد لديه الرغبة في ضم اللاعب.وقال السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للشياطين الحمر في تصريحاته لصحيفة "Luzerner Zeitung": "المفاوضات مع إليكي انتهت".
النصر يرغب في ثلاثي الهلال
أكد سعود الصرامي، المتحدث الرسمي باسم نادي النصر، على أنه يتمنى ضم الثلاثي سلمان الفرج وسالم الدوسري وعبد الله عطيف، لاعبي الهلال، لناديه. اقرأ التفاصيل
بريجوفيتش يقترب من الانتقال إلى بشكتاش التركي
اقترب الصربي بريجوفيتش، مهاجم الاتحاد، من الانتقال إلى بشكتاش التركي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة. اقرأ التفاصيل
داكوستا يؤجل توقيعه لفريق جالطة سراي بسبب عرض آخر
المدافع المغربي يقترب من الدوري التركي
المدافع المغربي مروان داكوستا، رفض التوقيع لنادي جالطة سراي، بعد تلقيه عرضًا من فريق تركي آخر، للمفاضلة بينهما. اقرأ التفاصيل
حقيقة مفاوضات السومة والأهلي المصري
هل يرحل العقيد؟
نفى أمير توفيق؛ مدير التعاقدات بالأهلي المصري، ما تردد عن دخول ناديه في مفاوضات مع السوري عمر السومة؛ مهاجم أهلي جدة، مؤكدًا أنه لاعب مميز، لكن لجنة التخطيط والجهاز الفني لم يخطرانه ببدء التفاوض معه. (طالع التفاصيل)
الرائد يفتح الباب أمام الهلال لضم الشهري
المهاجم معار إلى الزعيم منذ الصيف الماضي
رحب فهد المطوع؛ رئيس نادي الرائد، بانتقال صالح الشهري؛ لاعب الفريق المعار إلى الهلال، إلى الزعيم بصورة نهائية، لكنه نفى أن يكون مسؤولو القلعة الزرقاء قد تقدموا بعرض رسمي للاعب حتى الآن.
وأوضح المطوع أنه لن يمانع، لكن سيراعي مصلحة نادي كونها الأهم بالنسبة له، بجانب رغبة اللاعب. (طالع التفاصيل)
الوحدة يتراجع عن ضم السعيد
بيراميدز يتسبب في فشل الصفقة
صرف نادي الوحدة السعودي النظر عن ضم المصري عبد الله السعيد؛ لاعب بيراميدز، إثر المغالاة المادية من قبل مسؤولي النادي المصري. (طالع التفاصيل)
السعيد كان قد خاض تجربة احترافية في أهلي جدة من قبل في صيف عام 2018 لمدة ستة أشهر، على خلفية أزمة "صفقة القرن" الشهيرة.
حقيقة تسويق أزارو بالدوري السعودي
هل يلعب المغربي بالمملكة؟
نفى أمير توفيق؛ مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، ما تردد عن تسويق المغربي وليد أزارو؛ مهاجم الفريق، بالدوري السعودي خلال الميركاتو الشتوي الجاري. (طالع التفاصيل)
بعض التقارير كانت قد ربط بين زيارة محمود الخطيب؛ رئيس القلعة الحمراء، لتركي آل الشيخ هلال أدائه لمناسك العمرة مؤخرًا، وبين محاولة إيجاد عرض سعودي للمهاجم المغربي.
أعلن نادي الشباب تعاقده بشكل رسمي مع حسين القحطاني؛ لاعب وسط الفيصلي، على أن ينضم لليوث في نهاية الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)
وقبل أيام، كانت أولى صفقات الليث الأبيض بالتعاقد مع الكاميروني ماكيتي ديوب.
رسميًا | الأهلي يدعم وسطه بماركو مارين
أولى صفقات الراقي
أعلن الأهلي تعاقده مع صانع الألعاب الألماني "ماركو مارين" قادمًا من نادي ريد ستار الصربي لتكن تلك صفقته الأولى في سوق الانتقالات الشتوية.
وحظي مارين بمسيرة كروية جيدة لعب خلالها لعدد من الأندية الكبرى في أوروبا وأبرزها بوروسيا مونشنجلادباخ وإنتراخت فرانكفورت وتشيلسي وإشبيلية وفيورنتينا وأولمبياكوس قبل أن يحط الرحال في صربيا. (طالع التفاصيل)
لاعب جديد من يوفنتوس قريبًا من الدحيل
صحيفة توتوسبورت الإيطالية كشفت عن وجود اهتمام من الدحيل القطري بلاعب يوفنتوس الشاب "كوانج سونج هان"، الذي ضمه الفريق من كالياري خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي مقابل 5 ملايين يورو لكنه لم يلعب أي دقيقة مع الفريق الأول هذا الموسم.
المهاجم الكوري الشمالي تألق مع بيروجيا وكالياري في السيري بي خلال الموسمين الأخيرين في إيطاليا، بإحرازه 11 هدفًا خلال 46 مباراة، وقد ضمه يوفنتوس مع توقعات بمستقبل ممتاز، لكن اللاعب وبعد عدة أشهر فقط بات على أعتاب الرحيل.
نجم الدحيل يرحل
أكدت تقارير صحفية أن نادي الدحيل القطري وافق على رحيل نجمه المعز علي خلال يناير الجاري، إذ تلقى عرضًا من لاسك لينز النمساوي.
وسبق للمعز أن احترف في النادي النمساوي نفسه من قبل موسم 2015-2016. (طالع التفاصيل)
رسميًا - ماندجوكيتش في الدحيل
نجم اليوفي رحل في صفقة انتقال حر
أعلن نادي الدحيل القطري تعاقده رسميًا مع ماريو ماندجوكيتش؛ لاعب يوفنتوس الإيطالي، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع اليوفي.
ماندجوكيتش كان قريبًا من الريان القطري في الصيف الماضي إلا أن المفاوضات توقف فجأة دون توضيح أسباب من الجانبين.