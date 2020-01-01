محدث - أخبار ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية 2020

يواصل ريال مدريد العمل على ضم أبرز المواهب في كل الخطوط، وبعد التعاقد مع الثنائي البرازيلي رودريجو وفينيسيوس جونيور، تتجه أنظار الملكي للدوري الفرنسي مع اهتمام مكثف بأبرز مواهب فريق ليل.

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن المرينجي أبدى اهتمامه بالثلاثي سوماري لاعب الوسط الدفاعي، جابرييل نجم خط الوسط والنيجيري أوسيمين الذي انضم هذا الصيف لتعويض رحيل لياو إلى ميلان، وأن ريال مدريد سيراقب تطور هذا الثلاثي تمهيدًا للانقضاض عليهم مستقبلًا.