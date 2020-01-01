محدث - أخبار الدوري السعودي في سوق الانتقالات الشتوية 2020

النصر يرغب في ثلاثي الهلال
أكد سعود الصرامي، المتحدث الرسمي باسم نادي النصر، على أنه يتمنى ضم الثلاثي سلمان الفرج وسالم الدوسري وعبد الله عطيف، لاعبي الهلال، لناديه. اقرأ التفاصيل
بريجوفيتش يقترب من الانتقال إلى بشكتاش التركي
اقترب الصربي بريجوفيتش، مهاجم الاتحاد، من الانتقال إلى بشكتاش التركي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة. اقرأ التفاصيل
داكوستا يؤجل توقيعه لفريق جالطة سراي بسبب عرض آخر
المدافع المغربي يقترب من الدوري التركي
المدافع المغربي مروان داكوستا، رفض التوقيع لنادي جالطة سراي، بعد تلقيه عرضًا من فريق تركي آخر، للمفاضلة بينهما. اقرأ التفاصيل
حقيقة مفاوضات السومة والأهلي المصري
هل يرحل العقيد؟
نفى أمير توفيق؛ مدير التعاقدات بالأهلي المصري، ما تردد عن دخول ناديه في مفاوضات مع السوري عمر السومة؛ مهاجم أهلي جدة، مؤكدًا أنه لاعب مميز، لكن لجنة التخطيط والجهاز الفني لم يخطرانه ببدء التفاوض معه. (طالع التفاصيل)
الرائد يفتح الباب أمام الهلال لضم الشهري
المهاجم معار إلى الزعيم منذ الصيف الماضي
رحب فهد المطوع؛ رئيس نادي الرائد، بانتقال صالح الشهري؛ لاعب الفريق المعار إلى الهلال، إلى الزعيم بصورة نهائية، لكنه نفى أن يكون مسؤولو القلعة الزرقاء قد تقدموا بعرض رسمي للاعب حتى الآن.
وأوضح المطوع أنه لن يمانع، لكن سيراعي مصلحة نادي كونها الأهم بالنسبة له، بجانب رغبة اللاعب. (طالع التفاصيل)
الوحدة يتراجع عن ضم السعيد
بيراميدز يتسبب في فشل الصفقة
صرف نادي الوحدة السعودي النظر عن ضم المصري عبد الله السعيد؛ لاعب بيراميدز، إثر المغالاة المادية من قبل مسؤولي النادي المصري. (طالع التفاصيل)
السعيد كان قد خاض تجربة احترافية في أهلي جدة من قبل في صيف عام 2018 لمدة ستة أشهر، على خلفية أزمة "صفقة القرن" الشهيرة.
حقيقة تسويق أزارو بالدوري السعودي
هل يلعب المغربي بالمملكة؟
نفى أمير توفيق؛ مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، ما تردد عن تسويق المغربي وليد أزارو؛ مهاجم الفريق، بالدوري السعودي خلال الميركاتو الشتوي الجاري. (طالع التفاصيل)
بعض التقارير كانت قد ربط بين زيارة محمود الخطيب؛ رئيس القلعة الحمراء، لتركي آل الشيخ هلال أدائه لمناسك العمرة مؤخرًا، وبين محاولة إيجاد عرض سعودي للمهاجم المغربي.
أعلن نادي الشباب تعاقده بشكل رسمي مع حسين القحطاني؛ لاعب وسط الفيصلي، على أن ينضم لليوث في نهاية الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)
وقبل أيام، كانت أولى صفقات الليث الأبيض بالتعاقد مع الكاميروني ماكيتي ديوب.
رسميًا | الأهلي يدعم وسطه بماركو مارين
أولى صفقات الراقي
أعلن الأهلي تعاقده مع صانع الألعاب الألماني "ماركو مارين" قادمًا من نادي ريد ستار الصربي لتكن تلك صفقته الأولى في سوق الانتقالات الشتوية.
وحظي مارين بمسيرة كروية جيدة لعب خلالها لعدد من الأندية الكبرى في أوروبا وأبرزها بوروسيا مونشنجلادباخ وإنتراخت فرانكفورت وتشيلسي وإشبيلية وفيورنتينا وأولمبياكوس قبل أن يحط الرحال في صربيا. (طالع التفاصيل)