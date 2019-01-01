يدخل الشياطين الحُمر هذا اللقاء وهم قادمون من فوز على حساب فريق كريستيانسوند النرويجي بهدف دون رد، في لقاء ودي جمع بينهما على ملعب أوليفول، وُيعد هذا اللقاء هو الأخير لزملاء بول بوجبا في هذه البطولة قبل أن يستهل مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا العام أمام فريق تشيلسي في أولى جولات البريمرليج يوم 11 من شهر أغسطس الجاري على ملعب أولد ترافورد.