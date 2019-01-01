خاض ميلان مبارتين في بطولة الكأس الدولية للأبطال تحت قيادة فنية جديدة للمدرب ماركو جيامباولو، والتقى الروسونيري في أولى مبارياته أمام فريق بايرن ميونخ الألماني يوم 24 يوليو، وتلقى خسارة بنتيجة هدف دون رد، ثم في اللقاء الثاني واجه بنفيكا البرتغالي وخسر أيضًا بنفس النتيجة، ويحتل الفريق المركز الثاني عشر والأخير في جدول الترتيب بعد أن فشل في تحقيق أي انتصار بعد خسارتين متتاليتين.
يدخل الشياطين الحُمر هذا اللقاء وهم قادمون من فوز على حساب فريق كريستيانسوند النرويجي بهدف دون رد، في لقاء ودي جمع بينهما على ملعب أوليفول، وُيعد هذا اللقاء هو الأخير لزملاء بول بوجبا في هذه البطولة قبل أن يستهل مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا العام أمام فريق تشيلسي في أولى جولات البريمرليج يوم 11 من شهر أغسطس الجاري على ملعب أولد ترافورد.